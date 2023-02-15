شكرا لقرائتكم خبر عن ورم المخ.. أعراض قد تظهر في المراحل الأخيرة من المرض والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعتبر ورم المخ أحد الأسباب الرئيسية للوفاة في جميع أنحاء العالم، ويحدث عندما تتكاثر الخلايا في الدماغ وتنمو بطريقة غير طبيعية لا يمكن السيطرة عليها، وفقًا للجمعية الأمريكية لجراحي الأعصاب، يوجد أكثر من 150 أورامًا مختلفة في المخ، مصنفة إلى مجموعتين رئيسيتين: أورام الدماغ الأولية والنقيلة، بحسب موقع "تايمز أوف إنديا".

أورام المخ الأولية والثانوية

وفقًا لمايو كلينك، فإن بعض أورام الدماغ حميدة وغير سرطانية ، في حين أن بعض أورام الدماغ يمكن أن تكون خبيثة.

تسمى الأورام التي تبدأ وتنمو في الدماغ أورام الدماغ الأولية. هذه تختلف عن الأورام التي تنتشر إلى الدماغ من أجزاء أخرى في الجسم ، وتسمى أيضًا أورام الدماغ الثانوية.

الأعراض الشائعة لورم المخ

قد تختلف أعراض ورم المخ، اعتمادًا على موقع الورم ، كما تقول الخدمات الصحية الوطنية في المملكة المتحدة (NHS). ومع ذلك، فإن بعض الأعراض الشائعة تشمل: - الصداع. على جانب واحد من الجسم - مشاكل في الرؤية أو الكلام.

علامات تظهر قرب الأسابيع الأخيرة في تطور ورم المخ

قال الباحثون في جامعة كاليفورنيا

يميل مرضى أورام الدماغ إلى تطوير عبء كبير ومتطور من الأعراض العصبية في الأسابيع الأخيرة من الحياة.

النعاس أو فقدان الوعي هو أحد أكثر الأعراض التي يتم الإبلاغ عنها بشكل متكرر في الأسابيع الأخيرة من حياة المريض المصاب بورم دماغي.

"الخمول ، والارتباك ، والانعكاس الليلي / النهاري غالبًا ما تكون علامات مبكرة على انخفاض مستويات الوعي. يتقدم النعاس والخمول ويميلان إلى الزيادة بشكل ملحوظ في الأسبوع الأخير من الحياة.

في نهاية المطاف ، يمر المريض في غيبوبة عميقة في الأيام القليلة الماضية.

مخاطر الورم الأرومي الدبقي

هناك أكثر من 150 نوعًا من أورام المخ. ومع ذلك ، يُقال إن الورم الأرومي الدبقي هو أكثر أنواع سرطان الدماغ الأولي عدوانية عند البالغين.

الورم الأرومي الدبقي هو السرطان الذي ينشأ عن نمو الخلايا في الدماغ أو النخاع الشوكي ينمو بسرعة ويمكن أن يغزو ويدمر الأنسجة السليمة.

يتشكل الورم الأرومي الدبقي من خلايا تسمى الخلايا النجمية التي تدعم الخلايا العصبية.

يمكن أن يحدث الورم الأرومي الدبقي في أي عمر.

التشخيص المبكر هو المفتاح

إذا كنت تشك في وجود ورم في الدماغ أو لاحظت أي تغيرات عصبية ، فقم بفحص نفسك من قبل أخصائي رعاية صحية ، ويفضل أن يكون طبيب أعصاب.

يعد الفحص العصبي أو الأشعة المقطعية للرأس أو التصوير بالرنين المغناطيسي للدماغ أو فحص التصوير المقطعي بالإصدار البوزيتروني للدماغ أو الخزعة من بعض الطرق للكشف عن ورم الدماغ.

نظرًا لأنه من غير المحتمل أن تنتشر أورام المخ والسرطان ، فليس لها مراحل مثل السرطانات الأخرى ومع ذلك ، فإن العلاج المبكر هو مفتاح البقاء على قيد الحياة.