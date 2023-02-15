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شكرا لقرائتكم خبر عن قوى صحة عظامك بعد انقطاع الطمث وخليكى في الخضراوات والألبان والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - النساء أكثر عرضة للإصابة بهشاشة العظام، وهي تصيبهن بشكل رئيسي أثناء وبعد انقطاع الطمث، تشير الأبحاث إلى أن 1 من كل 3 نساء فوق سن الخمسين مصابات بهشاشة العظام في جميع أنحاء العالم ، قالت أخصائية التغذية لوفنيت باترا، إن هرمون الاستروجين يلعب دورًا مهمًا في تنظيم إنتاج العظام ، لكن أثناء انقطاع الطمث ، تنخفض مستويات هرمون الاستروجين في الجسم مع مرور الوقت ، يبدأ انهيار العظام في تجاوز تكوين العظام ، مما يؤدي إلى عظام مسامية وضعيفة وهشة، بينما لا يمكنك منع فقدان العظام تمامًا ، لا يزال هناك الكثير مما يمكنك القيام به لتقوية العظام في هذه المرحلة ، وإليك أفضل الأطعمة لتحسين صحة العظام ، وفقا لما نشره موقع "ndtv".1- تناول الخضراوات
تساعد الخضراوات على تحسين صحة العظام، وذلك لأن الخضراوات الورقية غنية بالعناصر الغذائية مثل فيتامين K والكالسيوم والمغنيسيوم، قومى بتضمين الخضراوات مثل السبانخ واللفت والكرنب والبروكلي والبامية وبذور السمسم وبذور الشيا والمكسرات والبقوليات في النظام الغذائي.
2- بروتين نباتي
توضح خبيرة التغذية أن البروتينات النباتية تحتوي على فيتويستروغنز ، والتي تساعد في زيادة مستويات هرمون الاستروجين في الجسم، هذا أمر إلزامي لصحة العظام لأن هرمون الاستروجين يعزز نشاط بانيات العظم (الخلايا التي تصنع عظامًا جديدة)، عندما ينخفض مستوى هرمون الاستروجين مثل أثناء انقطاع الطمث ، تشهد كثافة العظام أيضًا انخفاضًا، بالنسبة للبروتين النباتي ، يمكنك اللجوء إلى الحمص وبذور الكتان.
3- منتجات الألبان
منتجات الألبان ضرورية لصحة العظام، يحتوي الزبادي والحليب والجبن القريش على الكالسيوم والفوسفور والبوتاسيوم والمغنيسيوم وفيتامين K ، وهي ضرورية لصحة العظام.
4- البرقوق المجفف
يمكن أن يساعد البرقوق في منع وتقليل فقدان كتلة العظام بسبب ارتفاع مستويات فيتامين ك.