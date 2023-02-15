شكرا لقرائتكم خبر عن قوى صحة عظامك بعد انقطاع الطمث وخليكى في الخضراوات والألبان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - النساء أكثر عرضة للإصابة بهشاشة العظام، وهي تصيبهن بشكل رئيسي أثناء وبعد انقطاع الطمث، تشير الأبحاث إلى أن 1 من كل 3 نساء فوق سن الخمسين مصابات بهشاشة العظام في جميع أنحاء العالم ، قالت أخصائية التغذية لوفنيت باترا، إن هرمون الاستروجين يلعب دورًا مهمًا في تنظيم إنتاج العظام ، لكن أثناء انقطاع الطمث ، تنخفض مستويات هرمون الاستروجين في الجسم مع مرور الوقت ، يبدأ انهيار العظام في تجاوز تكوين العظام ، مما يؤدي إلى عظام مسامية وضعيفة وهشة، بينما لا يمكنك منع فقدان العظام تمامًا ، لا يزال هناك الكثير مما يمكنك القيام به لتقوية العظام في هذه المرحلة ، وإليك أفضل الأطعمة لتحسين صحة العظام ، وفقا لما نشره موقع "ndtv".

1- تناول الخضراوات

تساعد الخضراوات على تحسين صحة العظام، وذلك لأن الخضراوات الورقية غنية بالعناصر الغذائية مثل فيتامين K والكالسيوم والمغنيسيوم، قومى بتضمين الخضراوات مثل السبانخ واللفت والكرنب والبروكلي والبامية وبذور السمسم وبذور الشيا والمكسرات والبقوليات في النظام الغذائي.

2- بروتين نباتي

توضح خبيرة التغذية أن البروتينات النباتية تحتوي على فيتويستروغنز ، والتي تساعد في زيادة مستويات هرمون الاستروجين في الجسم، هذا أمر إلزامي لصحة العظام لأن هرمون الاستروجين يعزز نشاط بانيات العظم (الخلايا التي تصنع عظامًا جديدة)، عندما ينخفض ​​مستوى هرمون الاستروجين مثل أثناء انقطاع الطمث ، تشهد كثافة العظام أيضًا انخفاضًا، بالنسبة للبروتين النباتي ، يمكنك اللجوء إلى الحمص وبذور الكتان.

3- منتجات الألبان

منتجات الألبان ضرورية لصحة العظام، يحتوي الزبادي والحليب والجبن القريش على الكالسيوم والفوسفور والبوتاسيوم والمغنيسيوم وفيتامين K ، وهي ضرورية لصحة العظام.

4- البرقوق المجفف

يمكن أن يساعد البرقوق في منع وتقليل فقدان كتلة العظام بسبب ارتفاع مستويات فيتامين ك.