شكرا لقرائتكم خبر عن الفوائد الصحية لشرب ماء الشيا لمرضى السكر والقلب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

بذور الشيا غنية بالألياف، مما يجعلها مثالية لأولئك الذين يتطلعون إلى تناول كميات أقل والبقاء ممتلئين لفترة أطول، يجب على الأفراد الذين يدخلون بذور الشيا في نظامهم الغذائي لأول مرة أن يدركوا أنها قد تسبب بعض مشاكل الجهاز الهضمي بسبب الزيادة الهائلة في الألياف، عند مزجها بالماء والليمون ، تتحول بذور الشيا إلى خليط جيلاتيني ويمكن أن تساعد في تخفيف الإمساك والانتفاخ، وإليك الفوائد الصحية لمياه الشيا، وفقا لما نشره موقع " healthnews".

الفوائد الصحية لمياه الشيايحسن صحة القلب بشكل عام

تقدم بذور الشيا مجموعة متنوعة من الفوائد الصحية ، ومن أهمها صحة القلب، ويرجع ذلك إلى ارتفاع نسبة الأحماض الدهنية ألفا لينولينيك (ALA) والألياف ، والتي من المعروف أنها تساعد في خفض نسبة الكوليسترول ، وتنظيم ضربات القلب وضغط الدم ومنع تجلط الدم ، أظهرت الأبحاث أن أحماض أوميجا 3 الدهنية ، التي تشكل 60 % من الزيت الموجود في بذور الشيا ، يمكن أن تقلل بشكل كبير من خطر الوفيات الناجمة عن أمراض القلب والأوعية الدموية.

يدير مستويات السكر في الدم

تعد بذور الشيا مكملًا غذائيًا ممتازًا لمن يعانون من مرض السكري من النوع 2 ، غنية بمضادات الأكسدة وأحماض أوميجا 3 الدهنية والألياف والمغنيسيوم ، يمكن أن تساعد بذور الشيا في إدارة مستويات السكر في الدم بشكل فعال، ويرجع ذلك إلى احتواء البذور على نسبة عالية من الألياف ، مما يبطئ عملية الهضم ويساعد على منع ارتفاع نسبة السكر في الدم .

يساعد على توفير بشرة خالية من العيوب

تعتبر بذور الشيا من الأطعمة الفائقة التي تحتوي على العديد من الفوائد للبشرة ، حيث تحتوي على مركب فيتامين ب الأساسي (الثيامين والنياسين) وفيتامين أ وفيتامين هـ.هذه البذور الغنية بالعناصر الغذائية غنية أيضًا بمضادات الأكسدة والمركبات المضادة للالتهابات التي تساعد مع بشرة مقاومة للشيخوخة ومرطبة وبشرة متوهجة .

يعزز الشعور بالشبع ويمنع الإفراط في الأكل

أصبح الاتجاه الأخير لاستهلاك خليط بذور الشيا والماء شائعًا بشكل متزايد كأسلوب لفقدان الوزن ،يتم إنشاء هذا المزيج عن طريق الجمع بين بذور الشيا والماء ، وسرعان ما يتحول إلى مادة هلامية ، مما يخلق مزيجًا كثيفًا يساعد على تقليل الإفراط في تناول الطعام وتعزيز الشعور بالشبع.