شكرا لقرائتكم خبر عن طرق الحفاظ على صحة الكبد.. منها تناول الخرشوف والعرقسوس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - مما لا شك فيه أن عضو الكبد داخل الجسم يقوم بعدة وظائف هامة، منها إزالة السموم والنفايات وتقليل الدهون والمواد الكربوهيدرات.لذا فإن الحفاظ علي الصحة العامة للكبد أمر غاية في الأهمية، ويتم ذلك عن طريق اتباع نظام غذائي صحي من الدرجة الأولى، ثم الإبعاد عن كل ما يتسبب في مخاطر تصيب الكبد بالتلف . بحسب ما نشره موقع إكسبريس.

كشفت الدراسات الحديثة أن الابتعاد عن تناول شرب الكحوليات، بجانب اتخاذ مجموعة من الفيتامينات والمكملات الغذائية ، هما افضل طرق لتعزيز وظائف الكبد . كما أن مكملات الزنك يمكن أن تساعد في حماية الكبد من الإجهاد التأكسدي الناجم عن عدوى التهاب الكبد سي. بالإضافة إلى أن مكملات الزنك طويلة الأمد قد تساعد في دعم وظائف الكبد لدى مرضى الكبد.

كما أوضحت الدراسة بان العرقسوس يحتوي على مركب نشط يسمى حمض الجلسرهيزيك، والذي يمكن أن يساعد في تقليل التهاب الكبد ، و يساعد الخلايا التالفة على التجدد.

بالإضافة الي خلاصة الخرشوف، التي تحتوي على تركيزات عالية من المركبات الموجودة في النبات، تحظى بشعبية متزايدة كمكمل غذائي، وقد استخدمت لعدة قرون لصفاتها الطبية المحتملة.وتشير الدراسات إلى أن أوراق الخرشوف يمكن أن تساعد في حماية الكبد، وأظهرت الأبحاث أنها قد تساعد الخلايا في الكبد على التجدد.وتضمن فوائده الصحية انخفاض مستويات السكر في الدم وتحسين الهضم وصحة القلب.

كما اكدت الدراسة ان الزنجبيل لديه القدرة على تقليل الالتهاب ،ويستخدم بشكل شائع كعلاج منزلي للحساسية.كما انه يعمل علي الوقاية من تلف الكبد .