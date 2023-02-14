شكرا لقرائتكم خبر عن لتقليل دهون البطن.. جرب مشروب العسل وماء القرفة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تناول الطعام الصحي وممارسة الرياضة بشكل جيد، يساعدك في التخلص من الوزن الزائد، وخاصة دهون البطن، نظرًا لأن العملية طويلة، فإننا نبحث دائمًا عن العلاجات المنزلية والجرعات التي قد تساعد في تسريع عملية فقدان الوزن وحرق الدهون بشكل فعال، هناك العديد من المكونات المذهلة في أي مطبخ يمكنها المساعدة في التخلص من الكيلوجرامات.. وإليك أفضل مشروب لتقليل دهون البطن، وفقا لما نشره موقع " food.ndtv".

مشروب حرق الدهون

يساعد مشروب العسل وماء القرفة في إنقاص الوزن وثبت أنه مفيد بشكل خاص في تقليل دهون البطن، يحتوي هذا العلاج المنزلي البسيط على الكثير من الفوائد الصحية عند تناوله أول شيء في الصباح.

كيف يقلل العسل والقرفة من دهون البطن؟

يأتي كل من العسل والقرفة مع مجموعة من الفوائد الصحية، خاصة لمن يراقبون وزنهم، يوصف العسل بأنه أحد أكثر المكونات فائدة لفقدان الوزن وتقليل دهون البطن، يساعد العسل في كبح الشهية حسب الدراسات بالإضافة إلى ذلك ، يحتوي على مضادات الأكسدة والمواد المغذية التي تساعد على إنقاص الوزن، يعتبر العسل بالماء أحد أقدم علاجات إنقاص الوزن ، وبالتالي قد يكون فعالاً أيضًا في التخلص من دهون البطن.

في الوقت نفسه ، تعتبر القرفة أيضًا من التوابل المرتبطة بخفض الوزن وإدارة مستويات السكر في الدم، وجد أن ماء القرفة له تأثير إيجابي على التمثيل الغذائي ويساعد في حرق الدهون أيضًا، أثبتت الأبحاث أن ماء القرفة يساعد على حرق الدهون بشكل فعال وبالتالي يسهل رحلة إنقاص الوزن، عندما يجتمع العسل والقرفة معًا ، فإنها تصنع مزيجًا قويًا وقويًا لتقليل دهون البطن والحصول على لياقة وفي حالة جيدة.

كيفية عمل العسل وماء القرفة لتقليل دهون البطن

احضر كوب من الماء ليغلي، أضف عود من القرفة إليها، بدلا من ذلك ، يمكنك إضافة نصف ملعقة صغيرة من مسحوق القرفة .

امزجه جيدًا واتركه ينضج، نرفع عن اللهب ونتركه يبرد.

أضيفي ملعقة صغيرة من العسل إليها واخلطيها مرة أخرى.

يمكنك أيضًا عصر القليل من عصير الليمون لجعل الماء أكثر صحة لتقليل دهون البطن.