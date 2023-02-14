شكرا لقرائتكم خبر عن كيف تكون الشوكولاتة الداكنة مفيدة لمرضى السكرى؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - غالبًا ما يُنصح مرضى السكري بالحد من استهلاكهم للحلويات للمساعدة في إدارة مستويات السكر في الدم، فهل يمكن أن يكون للشوكولاتة مكانا في نظامك الغذائي إذا كنت مصابا بمرض السكر ، إليك ما تريد معرفته ، وفقا لما نشره موقع "eatingwell".

كيف تؤثر الشوكولاتة على نسبة السكر في الدم؟

الشوكولاتة مصنوعة من الكاكاو والسكر المضاف والحليب أو منتجات الألبان الصلبة ، لذا فإن تناول هذا الطعام قد يتسبب في ارتفاع نسبة السكر في الدم بشكل أسرع من الأطعمة التي تحتوي على المزيد من الألياف والبروتين أو أقل من السكر المضاف.

عندما يستهلك مرضى السكري السكر ، تواجه أجسامهم تحديات في امتصاص كميات كبيرة من الكربوهيدرات البسيطة، مما يؤدي إلى ارتفاع مستويات السكر في الدم عن المطلوب، يمكن أن يكون هذا بسبب عدم إنتاج البنكرياس للإنسولين (كما هو الحال مع مرض السكري من النوع 1) أو بسبب عدم استجابة الخلايا للأنسولين لأداء وظيفتها (كما هو الحال مع مرض السكري من النوع 2) في كلتا الحالتين ، يمكن أن يبقى الكثير من السكر في مجرى الدم. بمرور الوقت ، يمكن ربط هذا السكر المفرط في الدم بمخاوف صحية مثل أمراض القلب وفقدان البصر وأمراض الكلى .

قالت ماري إلين فيبس ، خبيرة التغذية: "تعتمد كمية الشوكولاتة التي يمكن أن ترفع نسبة السكر في الدم بالضبط على نوع الشوكولاتة ، وكم السكر الموجود فيها ، والأطعمة الأخرى التي تتناولها معها".

توضح فيبس: "معظم الفوائد الصحية التي نراها تُنسب إلى الشوكولاتة هي للأصناف التي تقدم 70 إلى 85٪ من الكاكاو ، والتي تعتبر" شوكولاتة داكنة ، تحتوي هذه الأنواع من الشوكولاتة عادةً على سكر أقل [مضاف] ومزيد من الألياف وهو أمر رائع لتعزيز سكر الدم المستقر،كما أنها تحتوي على نسبة أعلى من الفيتامينات والمعادن ومضادات الأكسدة."

الكاكاو يحتوي على مادة البوليفينول ، أو المركبات النباتية ، التي يمكن أن تفيد صحة الإنسان ، تعتبر حبوب الكاكاو واحدة من أشهر مصادر البوليفينول الغذائي ، يحتوي الكاكاو أيضًا على البروتينات والكافيين والمعادن المختلفة ، بما في ذلك البوتاسيوم والفوسفور والنحاس والحديد والزنك والمغنيسيوم.

ولكن في حين أن الشوكولاتة الداكنة قد تكون خيارًا "أفضل بالنسبة لك" نظرًا لاحتوائها على نسبة عالية من الكاكاو وقلة من السكريات المضافة ، فإن جميع أنواع الشوكولاتة يمكن أن توفر بعض الفوائد الغذائية.





بعض فوائد تضمين الشوكولاتة الداكنة في النظام الغذائي:صحة القلب

الأشخاص المصابون بداء السكري أكثر عرضة للإصابة بأمراض القلب أو السكتة الدماغية بمقدار الضعف مقارنة بمن لا يعانون من مرض السكري ، وقد يوفر تناول الشوكولاتة الداكنة فوائد فريدة لصحة القلب ، ويرجع الفضل في ذلك أساسًا إلى محتواها من مادة البوليفينول، يلعب البوليفينول دورًا في إنتاج أكسيد النيتريك ، وهو جزيء يعزز تدفق الدم الصحي ، مما قد يؤدي إلى انخفاض ضغط الدم وتقليل مخاطر الإصابة بأمراض القلب.

تحكم أفضل في نسبة الجلوكوز في الدم

في حين أن تناول الشوكولاتة لن يكون رصاصة سحرية تؤدي إلى مستويات مثالية من الجلوكوز في الدم ، فإن تضمينها كجزء من نظام غذائي صحي قد يساعد في تحسين التحكم في نسبة الجلوكوز في الدم ، وفقًا للبحث.

قد يساعد الكاكاو في تحسين التحكم في الجلوكوز عن طريق إبطاء هضم الكربوهيدرات وامتصاصها في الأمعاء . بالإضافة إلى ذلك ، تشير بعض الأدلة إلى أن الكاكاو قد يحسن حساسية الأنسولين .