شكرا لقرائتكم خبر عن لماذا يستمر السعال فترة أطول لدى بعض الأشخاص؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - السعال هو أحد الأعراض الشائعة للعديد من التهابات الجهاز التنفسي، مثل: الأنفلونزا وفيروس كورونا والفيروس المخلوى التنفسي، والسعال هو شكوى تؤدي إلى ما يقدر بنحو 30 مليون زيارة للطبيب كل عام في الولايات المتحدة الأمريكية، بحسب ما نشر موقع "science alert".

وعادة ما يختفي السعال بعد عدوى الجهاز التنفسي العلوي في الوقت المناسب، لكن في بعض الأحيان قد يستمر الأمر طويلاً.

كيف يحدث السعال؟

تساءل الأطباء عن سبب اختلاف مدة السعال كثيرًا بعد الإصابة بعدوى فيروسية أو بكتيرية في الجهاز التنفسي العلوي.

تكمن الإجابة على الأرجح في الاختلافات بين الأشخاص، مثل وجود حالة مثل الربو أو التهاب الشعب الهوائية المزمن.

يصاب بعض المرضى بسعال طويل الأمد، بينما يبدو أن البعض الآخر يشفى من السعال في وقت أقرب بكثير، دون تفسير واضح.

يحدث السعال بسبب عملية معقدة تبدأ بدفعة كهربائية بين الأعصاب داخل الشعب الهوائية، بما في ذلك الأنف والحلق.

هناك نوعان من الأعصاب التي يمكن أن تؤدي إلى السعال استجابة للمؤثرات الخارجية: مستقبلات كيميائية وأخرى ميكانيكية تسمى مستقبلات ميكانيكية.

المستقبلات الكيميائية تستجيب للروائح والأبخرة هم السبب الذي يجعل الناس يسعلون أحيانًا بعد استنشاق أزيز الفلفل الحار في مقلاة ساخنة.

عندما يتم تنشيط هذه الأعصاب، يغلق الحلق ويزداد الضغط في الصدر يؤدي تراكم الضغط هذا إلى انفجار الهواء والأغشية المخاطية في الرئتين بسرعة حوالي 500 ميل في الساعة - وهي سرعة تبلغ ضعف سرعة أسرع السيارات في العالم.

تشير الدراسات إلى أن العدوى الفيروسية تغير مدى حساسية هذه الأعصاب نفسها عندما تكون مصابًا بعدوى فيروسية ، فإن العملية الالتهابية الناتجة تنتج جزيئا يسمى براديكينين يدفع بالرغبة في السعال.

ومن المعروف أن الفيروس نفسه يمكنه تنشيط التغيرات الجينية التي تزيد من حساسية هذه المسارات العصبية، مما يؤدي إلى المزيد من السعال.

ولكن عندما تنتهي المرحلة الحادة من العدوى، وتبدأ في الشعور بالتحسن، يقوم الجسم بإصلاح الأضرار الناجمة عن الالتهاب في الشعب الهوائية والرئتين.

يستمر السعال شبه الحاد لمدة ثلاثة أسابيع أو أكثر بعد مرض الجهاز التنفسي العلوي.

والسعال المزمن هو السعال الذي يستمر أكثر من 12 أسبوعًا.

السبب الأكثر شيوعًا للسعال المزمن هو الربو والتقطير الأنفي الخلفي، وربما الارتجاع.

السعال التالي للعدوى هو أحد أنواع السعال شبه الحاد وهو السعال المستمر الذي يعاني منه العديد من الأشخاص بعد أن يتغلبوا على عدوى الجهاز التنفسي.

يمكن أن يستمر لأسابيع أو شهور ويمكن أن يتطور إلى سعال مزمن.

نظرًا لأن السعال التالي للعدوى شائع جدًا ، فقد عمل الأطباء لفترة طويلة لتحديد عدد الأشخاص الذين يعانون من السعال الذي يستمر بعد اختفاء الأعراض الأخرى.

تختلف هذه التقديرات بين الدراسات وجدت إحدى الدراسات الصغيرة في اليابان أنه من بين الأشخاص الذين يعانون من سعال شبه حاد ومزمن ، نتج 12 % عن عدوى في الجهاز التنفسي.