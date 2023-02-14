أفضل رياضة لحرق الدهون في البيت 

بيروت - نادين محمد -

عند الحديث عن افضل رياضة لحرق الدهون في البيت نقصد بهذا التمارين الرياضية التي يمكن القيام بها من دون الذهاب الى النادي. وهي تساعد على تذويب الكتل الدهنية التي تتجمع في مناطق الجسم المختلفة. لكن من اجل تحقيق هذا الهدف يجب القيام بها بطريقة منتظمة، اي 3 مرات على الاقل اسبوعياً. وهكذا يمكن شد الجسم والحفاظ على صحة عضلاته. اذاً من المهم التعرف على ابرز التمارين التي يمكن ممارستها في المنزل واكثرها سهولة وفائدة.

اقوى التمارين في المنزل



تسأل الكثيرات عن افضل رياضة لحرق الدهون في البيت. فقد لا تتمكن المرأة، بسبب كثر انشغالاتها من الذهاب بين الحين والآخر الى النادي الرياضي.

صعود الدرج



يعتبر صعود السلالم في المنزل من التمارين التي يمكن القيام بها بسهولة. الا ان فوائده كثيرة. لذا من المهم فعل هذا مع اتباع هذه التعليمات المفيدة.

- الصعود بسرعة بطريقة الركض الخفيف.

- فعل هذا لمدة لا تقل عن 20 الى 30 دقيقة يومياً.

يساعد هذا التمرين المنزلي على تخسيس نحو 300 سعرة حرارية في 10 دقائق فقط. كما انه يعمل على تقوية الكثير من عضلات الجسم.

القفز على الحبل



من المفيد جداً ممارسة هذه الرياضة في حال وجود مساحة كافية لذلك في المنزل. وهي تساعد على اذابة الدهون التي تتجمع في مختلف المناطق. ويمكن، في حال القيام بها لمدة 10 دقائق، حرق 150 سعرة حرارية كمعدل وسطي.

تمرين كوبرا



يساعد هذا التمرين الذي يمكن القيام به في المنزل على حرق الدهون التي تتراكم في مناطق البطن والوركين. كما انه يساهم في شد عضلات الكتف والظهر. وهو سهل ويتطلب القيام بهذه الخطوات.

1 يجب اولاً التمدد على البطن بشكل مستقيم.

2 يرفع الجزء الاعلى من الجسم بالاستناد الى راحتي اليدين مع شد الكتفين الى اعلى.

3 يتم ارجاع الرأس الى الخلف قد المستطاع.

4 يتم الحفاظ على هذه الوضعية لمدة لا تقل عن 30 ثانية الى دقيقة.

5 تتم استعادة الوضعية الاساسية وتكرار التمرين 15 مرة يومياً.

تمرين الجسر



يعتبر هذا التمرين افضل رياضة لحرق الدهون في البيت. فهو يساهم في نسف دهون البطن والفخذين وفي شد عضلاتها. لكن الافضل عدم ممارسته في حال المعاناة من اوجاع في الظهر او من مشكلات في العمود الفقري.

1 يتم الاستلقاء على الظهر بشكل مستقيم مع مد الذراعين الى جانب الجسم.

2 يرفع الحوض الى الاعلى تدريجياً بالاستناد على مساحة القدمين.

3 يجب بلوغ اقصى ارتفاع ممكن والحفاظ على هذه الوضعية لمدة لا تقل عن 30 ثانية الى دقيقة واحدة.

4 تتم استعادة الوضعية الاساسية وتكرار التمرين 10 مرات يومياً.

تمرين وضعية المقاتل



يمكن ممارسة هذا التمرين في حال الرغبة في التخلص من الدهون التي تتجمع في منطقة البطن. كما انه يعمل على شد عضلات الظهر والارداف. ومن اجل ممارسته يجب القيام بهذه الخطوات السهلة.

1 يتم الوقوف بشكل مستقيم.

2 بعد هذا يتم ارجاع احدى الساقين الى الخلف بشكل مستقيم مع الاستناد الى رأس القدم.

3 يتم ثني الركبة الثانية الى ان يشكل الفخذ مع الساق زاوية قائمة.

4 يمد الذراعان الى الامام مع الحفاظ على هذه الوضعية لمدة 30 ثانية.

5 يجب تكرار التمرين نفسه بالطريقة المعاكسة ومن المهم القيام به 15 مرة يومياً. فهو يعتبر ايضاً افضل رياضة لحرق الدهون في البيت.



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