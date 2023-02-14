بيروت - نادين محمد -

بات علاج فقدان الشهية النفسي الشغل الشاغل للكثيرين. فمن الواضح ان هذه المشكلة اصبحت راهناً اكثر انتشاراً مما كانت عليه سابقاً. لذا من الضروري اولاً التعرف الى حقيقة هذا المرض، طبيعيته، اسبابه المختلفة. وهذا ما يمكن ان يساعد عليه الطبيب الاختصاصي. ويجب الانتباه الى ان هذه المشكلة تظهر غالباً لدى الفتيات في سن المراهقة ويمكن ان تؤثر سلباً على نموهن وصحتهن.

معنى ضعف الشهية النفسية



قبل الحديث عن علاج فقدان الشهية النفسي لا بد من التعرف على حقيقة هذه المشكلة وعلى ابرز اعراضها.

- تصنف هذه المشكلة ضمن الاضطرابات النفسية التي تحد من الرغبة في الاكل. ومن الممكن ان تنجم عن الاكتئاب الشديد او الصدمات.

- يمكن ان تدوم لمدة طويلة وهو ما يؤدي الى فقدان الكثير من الوزن والطاقة.

- اذا لم يتم تدراكها وعلاجها من الممكن ان تسبب مشاكل خطرة منها توقف بعض الوظائف الحيوية في الجسم.

- يسبب هذا بالطبع خسارة العديد من الفيتامينات والبروتينات.

اسباب الفقدان النفسي للشهية



من الممكن ان تؤدي الى هذه المشكلة بعض العوامل والاسباب الجسدية، النفسية الذاتية والمحيطة.

- العوامل الجسدية. ومنها افراز الجسم لبعض الهرمونات التي تؤدي الى الاحساس السريع بالشبع. وهو ما قد ينتج عن خلل في عمل الغدة الدرقية.

- التأثير الاجتماعي والتسويق للنحافة وللمنتجات التي تساعد على التخلص من الوزن الزائد. ويضاف الى هذا التحدث الدائم عن الرشاقة وعن اهميتها في بعض المهن فضلاً عن انتشار اخبار المشاهير وصورهم.

- يمكن ان تنتج هذه المشكلة ايضاً عن اسباب نفسية ترتبط بصدمة او حادث أليم.

اعراض فقدان الشهية النفسي



من الممكن ان تؤدي هذه المشكلة الى حدوث بعض الاعراض التي تتدرج من الاقل الى الاكثر خطورة.

- تراجع في حجم الكتلة العضلية مع ما يرافق هذا من مشاكل.

- حدوث اضطراب في عمل الغدة الدرقية مع ما ينتج عن هذا من حالات مرضية.

- المعاناة من المشاكل الهضمية مثل الالم والامساك.

- حدوث التهاب حاد في غدد افراز اللعاب كما في البنكرياس.

- المعاناة من خلل في هرمونات الدم ما يمكن ان يسبب انقطاع الدورة الشهرية.

- انخفاض حاد في مستوى المغنيزيوم في الجسم ما قد يؤدي الى حدوث التشنجات الشديدة.

- تراجع الطاقة الذهنية والقدرة على التعلم والتركيز والتذكر.

علاج فقدان الشهية لأسباب نفسية



ليس من السهل علاج فقدان الشهية النفسي وخصوصاً اذا كانت الحالة متقدمة. ومن الضروري ان يتم في هذه الحالة المرور بمراحل عدة.

- الاستشارة النفسية. وفي هذه الحالة يمكن الاختصاصي ان يكتشف السبب الحقيقي الذي ادى الى نشوء هذه المشكلة ثم الى تطورها. وتشمل العلاجات النفسية غالباً التشجيع والترشيد والعطف.

- من الممكن ان يصف الطبيب بعض الادوية التي تساعد على اعادة الامور الى نصابها اي على تحسين الحالة النفسية للمريض وعلى تغيير سلوكه الخاطئ.

- ومن الضروري في موازاة ذلك ان تساهم الاسرة في تحسين واقع المريض وفي مراقبة مدى تجاوبه مع العلاج. وفي هذا السياق من المهم ان يتم اقصاء كل العوامل التي يمكن ان تؤثر عليه سلباً على المستوى النفسي وخصوصاً في حال كان يعاني من القلق او الاكتئاب.

- قد تكون حالة فقدان الشهية شديدة وحادة. ولهذا قد يتعين نقل المريض الى المستشفى من اجل الخضوع لإعادة تأهيل على المستوى الصحي والنفسي في الوقت نفسه. وهكذا يمكن علاج فقدان الشهية النفسي بأفضل الطرق.



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