شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على أفضل 4 أطعمة من منتجات الألبان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - على الرغم من تزايد شعبية بدائل الألبان مثل حليب الشوفان وزبادي حليب جوز الهند، إلا أن منتجات الألبان لها الكثير من الفوائد الغذائية، تحتوي بشكل عام على جميع المغذيات الكبيرة الثلاثة مع كونها أيضًا مصدرًا رئيسيًا لبعض المغذيات الدقيقة مثل الكالسيوم، وإليك منتجات الألبان التي يجب أن تفكر في دمجها بانتظام في نظامك الغذائي ، وفقا لما نشره موقع "eatingwell".

4 منتجات ألبان يجب أن تأكلها كل أسبوعجبنة

غنية بالكالسيوم والبروتين، تحتوي على نسبة منخفضة جدًا من الكربوهيدرات وغنية بالدهون، وفقًا لوزارة الزراعة الأمريكية ، تحتوي شريحة واحدة من جبن الشيدر على حوالي 10٪ من القيمة اليومية للكالسيوم ، و 4 جرامات من البروتين ، و 5 جرامات من الدهون. الدهون في الجبن هي في الأساس دهون مشبعة ، لذا تأكد أيضًا من تناول مصادر الدهون غير المشبعة على مدار الأسبوع لتقليل خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية والكبد الدهني.

الحليب

يأتي حليب البقر في أصناف خالية من الدهون أو قليلة الدسم أو قليلة الدسم أو كاملة الدسم، وفقًا لوزارة الزراعة الأمريكية ، لا يحتوي الحليب الخالي من الدسم على دهون ، بينما يحتوي الحليب كامل الدسم على حوالي 4.6 جرام من الدهون المشبعة لكل كوب، جميع الأصناف مغذية بشكل جيد وتحتوي على الكربوهيدرات والبروتين أيضًا. هذا يجعلها وجبة خفيفة رائعة بعد التمرين، الحليب غني أيضًا بالكالسيوم ومدعم بفيتامين د.

الزبادي العادي

الزبادي ليس فقط مصدرًا جيدًا للبروتين ، ولكنه يحتوي أيضًا على البروبيوتيك هي كائنات دقيقة توجد في الأطعمة المخمرة وهي مهمة بشكل خاص لصحة الأمعاء ، أنها تدعم البكتيريا الجيدة في أمعائك التي تعزز الهضم الصحي، ، يحتوي الزبادي اليوناني على أعلى كمية من البروتين وله قوام أكثر سمكًا من الزبادي التقليدي، سيعتمد الخيار الأفضل بالنسبة لك على تفضيلات ذوقك واحتياجاتك الغذائية الفريدة، كلها مصدر جيد للكالسيوم أيضًا.

اللبن الرائب

اللبن الرائب ، مثل الزبادي ، مصدر كبير للبروبيوتيك ، يحتوي على قوام مشابه للزبادي الصالح للشرب ، لكن طعمه أكثر لاذعًا، فهي ليست فقط مصدرًا جيدًا للبروبيوتيك ، ولكنها صديقة أيضًا لحساسية اللاكتوز ، وتحتوي فقط على كميات ضئيلة من اللاكتوز، كما أنه غني بالبروتين والكالسيوم وغالبًا ما يكون مدعمًا بفيتامين د، قد يكون هناك العديد من الفوائد الصحية اللبن الرائب ، مثل تقليل الكوليسترول والالتهابات.