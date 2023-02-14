أنواع مرض العضال.. وهل يمكن الشفاء منها؟

بيروت - نادين محمد - أنواع مرض العضال عديدة. مرض العضال لا يمكن علاجه ومن المحتمل أن يؤدي إلى الوفاة، وهو يطلق عادةً على الأمراض أو المشاكل الصحية التي لا يمكن التعافي منها ولا يمكن علاجها، حيث غالبًا ما تتدهور حالة المصاب، وقد يكون لديه بضعة أشهر أو سنوات فقط ليعيشها، وهذا يعني أنه من غير المحتمل أن تتحسن حالته، وقد يكون الشخص الذي يعاني من المرض العضال مصابًا بأكثر من مرض أو بمرض واحد فقط.

أنواع مرض العضال

هناك أنواع مختلفة من الأمراض المزمنة.

1. السرطان

السرطان هو نمو لخلايا وأنسجة غير طبيعية في الجسم، تنتشر هذه الخلايا وتنتقل إلى أجزاء أخرى من الجسم. يمكن أن يكون هذا المرض مميتًا إذا لم يتم علاجه أو إذا عاد السرطان بعد العلاج. يمكن أن يؤثر السرطان على عدد من الأعضاء المختلفة وأجزاء الجسم بما في ذلك الكبد أو الدماغ أو العظام أو الرئتين، فهو أحد الأسباب الرئيسية للوفاة في جميع أنحاء العالم.

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2. السكتة الدماغية

السكتة الدماغية هي انقطاع في تدفق الدم إلى جزء من الدماغ يمكن أن يتسبب في الوفاة إذا لم يتم علاجه على الفور. اعتمادًا على مكان حدوثه في الدماغ، يمكن أن تعيق السكتة الدماغية حركة العضلات أو تخلق مشاكل في الكلام.

يُعرف هذا المرض بأنه أحد أكثر أسباب الإعاقة شيوعًا على مستوى العالم، وهناك علاجات متاحة لهذه الحالة، ولكن في بعض الحالات الشديدة قد تؤدي بعض الحالات إلى الوفاة بسبب التلف الدائم من السكتة الدماغية.

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3. أمراض القلب

أكثر أنواع أمراض القلب شيوعًا هو مرض الشريان التاجي حيث يتراكم البلاك على جدران الشرايين التي تمد القلب بالدم. يمكن أن يؤدي ذلك إلى ألم في الصدر (ذبحة صدرية)، أو نوبة قلبية أو حتى الموت. تشمل الأنواع الأخرى من أمراض القلب عدم انتظام ضربات القلب، واعتلال عضلة القلب وفشل القلب الاحتقاني.

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4. أمراض الرئة

أكثر أنواع أمراض الرئة شيوعًا هو مرض الانسداد الرئوي المزمن (COPD)، والذي يتضمن حالات مثل انتفاخ الرئة والتهاب الشعب الهوائية المزمن. تشمل الأنواع الأخرى من أمراض الرئة متلازمة الضائقة التنفسية الحادة (ARDS) والالتهاب الرئوي والسل.

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5. أمراض الكبد

أكثر أنواع أمراض الكبد شيوعًا هو تليف الكبد، وهو حالة يصاب فيها الكبد بالندبات والتلف، تشمل الأنواع الأخرى من أمراض الكبد التهاب الكبد ومرض الكبد الدهني ومرض ويلسون.

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6. فيروس نقص المناعة البشرية

فيروس نقص المناعة البشرية / الإيدز هو فيروس يهاجم جهاز المناعة في الجسم. ينتشر فيروس نقص المناعة البشرية بشكل أكثر شيوعًا من خلال مشاركة الإبر، أو من الأم إلى الطفل أثناء الولادة أو الرضاعة الطبيعية. لا يوجد علاج لفيروس نقص المناعة البشرية / الإيدز، ولكن هناك علاجات متاحة يمكن أن تطيل حياة الشخص.

أعراض أنواع مرض العضال

1. التعب

غالبًا ما يعاني الأشخاص المصابون بمرض عضال من الإرهاق، وهو شعور بالتعب الشديد الذي لا يزول بغض النظر عن مقدار الراحة التي يحصل عليها الشخص. يمكن أن يحدث هذا في حالات الإصابة بالسرطان أو من العلاج مثل العلاج الكيميائي أو العلاج الإشعاعي.

الصورة من موقع freepik

2. فقدان الوزن

يفقد العديد من الأشخاص المصابين بمرض عضال الوزن بسبب نقص الشهية أو الغثيان والقيء المرتبط بمرضهم أو علاجاتهم.



3. الارتباك والخرف

يمكن أن يتسبب مرض الزهايمر والأشكال الأخرى من أمراض الدماغ في حدوث ارتباك وخرف، وهو فقدان القدرة على التفكير بوضوح وتذكر الأشياء واتخاذ القرارات.

الصورة من موقع AdobeStock

4. استفراغ وغثيان

يعاني العديد من الأشخاص المصابين بمرض عضال من الغثيان والقيء بسبب مرضهم أو علاجاتهم.

5. الأرق

غالبًا ما يواجه الأشخاص المصابون بمرض عضال صعوبة في النوم بسبب القلق بشأن تشخيصهم أو الآثار الجانبية للعلاج. هذا يعني أنهم قد يشعرون بالتعب والإرهاق أثناء النهار.

6. الاكتئاب

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غالبًا ما يعاني الأشخاص المصابون بمرض عضال من الاكتئاب، وهو شعور بالحزن يستمر لأسابيع أو شهور، ويتداخل مع الأنشطة اليومية، وقد يجدون صعوبة أيضًا في التأقلم مع فكرة الموت.

7. العصبية والتهيج

الأشخاص المصابون بأنواع مرض العضال قد يصبحون عصبيين أو غاضبين بسهولة أكبر مما كانوا عليه قبل تشخيصهم. يمكن أن يحدث هذا بسبب الاكتئاب والقلق والتوتر المرتبط بتشخيصهم وخيارات العلاج.

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ملاحظة من "الجميلة" : يجب استشارة الطبيب إذا ظهرت عليك أعراض أي نوع من أنواع مرض العضال

المصدر : موقع هيلث لاين