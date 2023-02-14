شكرا لقرائتكم خبر عن احتفالا بعيد الحب.. 5 أطعمة نباتية تعزز صحة القلب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اتباع نظام غذائى متنوع ومتوازن من الأطعمة الكاملة، بما فى ذلك الفواكه والخضراوات، يمكنك الحفاظ على صحة القلب، حيث إن النظام الغذائى الصحى وممارسة الرياضة يمنعان الكثير من الأمراض، وفى عيد الحب لا تنسَ نفسك أو قلبك، وإليك بعض الأطعمة المحبة والمعززة لصحة القلب، وفقا لما نشره موقع onegreenplanet.





خمسة أطعمة نباتية لمساعدتك على حب قلبك فى عيد الحب1. المكسرات

فكر فى اللوز والفستق والفول السودانى والجوز، تعد المكسرات مصادر رائعة للدهون الجيدة وفيتامين هـ وأحماض أوميجا 3 الدهنية والألياف، حيث يمكن أن تساعد فى تقليل مستويات الكوليسترول والدهون الزائدة فى الجسم وسكر الدم وضغط الدم .

2. الشوفان

يمكن أن يساعدك النظام الغذائي الغني بالألياف القابلة للذوبان على البقاء ممتلئًا لفترة أطول وتقليل مستويات الكوليسترول، وتشمل هذه الشوفان الملفوف والشوفان المقطوع بالفولاذ، ويحتوى دقيق الشوفان أيضًا على الكالسيوم وأحماض أوميجا 3 الدهنية وحمض الفوليك والبوتاسيوم.

3. الفاصوليا

الفاصوليا عنصر أساسى فى النظم الغذائية النباتية، حيث إنها توفر البروتين النباتى والألياف والكالسيوم والفولات وأحماض أوميجا 3 الدهنية والمغنيسيوم والبوتاسيوم، مثل جميع الأطعمة التي تحتوي على الكثير من الألياف القابلة للذوبان ، تساعد الفاصوليا على ربط الكوليسترول ومنع امتصاصه في الأمعاء.

4. الطماطم

الطماطم مليئة بالليكوبين، ما يساعد في الوقاية من الأمراض، بالإضافة إلى هذه الميزة، تعتبر الطماطم مصادر ممتازة للألياف ومضادات الأكسدة وفيتامين ج والبوتاسيوم، علاوة على ذلك يمكن أن يساعد الجل الطبيعي الموجود في بذور الطماطم في الحفاظ على الدورة الدموية الصحية عن طريق منع الدم من التجلط.

5. التفاح

"تفاحة في اليوم تغنيك عن الطبيب" هذه الحكمة بالتأكيد مبنية على الحقيقة، حيث إن التفاح مليء بمضادات الأكسدة مثل فيتامين سي والألياف القابلة للذوبان، بالإضافة إلى ذلك تشير الدراسات إلى أن مركبات الفلافونويد المضادة للأكسدة القوية الموجودة في التفاح - كيرسيتين ، إبيكاتشين ، إيبيغالوكاتشين ، تلعب دورًا رئيسيًا عن طريق منع الكوليسترول الضار LDL وبالتالي تحميك من أمراض القلب.