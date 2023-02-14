شكرا لقرائتكم خبر عن الإفراط في تناول الأغذية المتبلة يعرضك للإصابة بأمراض الجهاز التنفسي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أغلبية النساء والرجال يحبون تناول الأطعمة المتبلة طوال الوقت، بكافة الوجبات الثلاثة، في حين أن البعض يتزايد عنده الرغبة أكثر من الأفراد العاديين، فإن هذا الأمر يعرض هولاء لمخاطر الإصابة ببعض الأمراض، نتيجة الإفراط في الأغذية الغنية بالتوابل ، وذلك وفقا لما نشره موقع فيستي. رو.

ومن جانبه قال الدكتور يفجيني باتايف، أخصائي الأمراض المعدية، وخبير التغذية الروسي، إن الرغبة الشديدة بتناول أطعمة غنية بالتوابل، تشير إلى وجود مشكلات في الجهاز التنفسي، مضيفا: "إذا لاحظ الشخص أنه زاد من استهلاك الثوم والبصل وشتى التوابل، فإن ذلك قد يكون إشارة إلى قرب إصابته بمرض في الجهاز التنفسي".

وأكد أخصائي الأمراض المعدية، أن احتواء هذه المواد على كمية كبيرة من الفيتامينات والعناصر المعدنية، يجعلها لا غنى عنها في مكافحة الفيروسات. ولكنه في نفس الوقت ينصح بعدم الاعتماد على الثوم والتوابل فقط. والأفضل تعزيز منظومة المناعة بالفيتامينات ، موكدا علي الافراط في الأطعمة الغنية بالتوابل يودي الي خطر الإصابة بامراض الجهاز التنفسي وغيرها .

5- أسباب تجعلك ترغب في الأطعمة الغنية بالتوابل

قد تكون الرغبة في تناول الأطعمة الغنية بالتوابل علامة على التغيرات الهرمونية أو الإجهاد المزمن أو الحمل أو اضطرابات الأكل. من المعروف أن الكابسيسين ، وهو المركب النشط الأساسي في أنواع مختلفة من الفلفل الحار والمكون الرئيسي للأطعمة الغنية بالتوابل ، هو سبب الرغبة الشديدة في تناول الطعام.

1. أظهرت دراسة أن تكرار تناول الفلفل الحار مرتبط بشكل إيجابي بمتغيرات شخصية معينة مثل البحث عن الإحساس.

2. تكيف مع بيئة باردة أظهرت إحدى المجلات أن الكابسيسين الموجود في الفلفل الحار يمكن أن يكون له تأثير إيجابي على درجة حرارة الجسم وقد يؤثر على أجهزة الاستشعار الدافئة للنظام التنظيمي للجسم. لذلك ، عندما تكون البيئة باردة أو يشعر الشخص بالبرودة ، فإن تناول الأطعمة الغنية بالتوابل الغنية بالكابسيسين يمكن أن يساعد في إثارة الشعور بالدفء في أجسامهم وقد يساعد في التكيف مع درجة الحرارة الباردة.

3.الرجيم أحد أسباب اشتهاء الأطعمة الغنية بالتوابل هو اتباع نظام غذائي. أن الرغبة الشديدة في تناول الطعام يمكن أن تكون بسبب نقص التغذية أو قمع الرغبة في تناول أطعمة معينة. قد يشتهي الشخص الأطعمة الحارة لأنه قد يعاني من نقص في مادة الكابسيسين (مركب حيوي في الفلفل الحار) .

4. زيادة نشاط المخ قد تزداد الرغبة الشديدة في تناول الطعام الحار أيضًا بسبب زيادة نشاط الدماغ. وفقا لدراسة ، قد تظهر الرغبة الشديدة في تناول الطعام الحار زيادة في تنشيط مناطق معينة من الدماغ مثل القشرة الحزامية الأمامية .

5.اضطرابات الأكل تم ربط الرغبة في تناول أطعمة معينة باضطرابات الأكل ترجع الي السلوكيات مثل الأحاسيس الجسدية والأفكار والعواطف، باضطرابات الأكل والرغبة الشديدة في تناول الطعام.