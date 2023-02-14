شكرا لقرائتكم خبر عن دراسة: سكان الريف معرضون للإصابة بقصور القلب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - البالغين الذين يعيشون في المناطق الريفية لديهم مخاطر أعلى بنسبة 19٪ للإصابة بقصور القلب مقارنة بنظرائهم في المناطق الحضرية ، كما أن الرجال اصحاب البشرة السوداء الذين يعيشون في المناطق الريفية معرضون بشكل خاص لخطر أكبر - 34٪ ، وفقًا لدراسة كبيرة يدعمها المعاهد الوطنية للصحة.

وتؤكد الدراسة ، وهي واحدة من أولى الدراسات التي نظرت في العلاقة بين العيش في أمريكا الريفية وحالات فشل القلب لأول مرة ، على أهمية تطوير مناهج أكثر تخصيصًا للوقاية من قصور القلب بين سكان الريف ، وخاصة الرجال السود.

وقالت الدكتورة فيرونيك إل روجر مؤلفة الدراسة وكبير الباحثين أنه لم نتوقع أن نجد فرقًا بهذا الحجم في قصور القلب بين المجتمعات الريفية مقارنة بالمجتمعات الحضرية ، خاصة بين الرجال السود الذين يسكنون الريف، و مع فرع علم الأوبئة وصحة المجتمع في NHLBI قسم البحوث داخل الجسد.، وتوضح هذه الدراسة أننا بحاجة إلى أدوات أو تدخلات مصممة خصيصًا لمنع قصور القلب لدى سكان الريف ، ولا سيما بين الرجال السود الذين يعيشون في هذه المناطق.

وفي فترة الدراسة ، وجد الباحثون أن العيش في الريف الأمريكي كان مرتبطًا بزيادة خطر الإصابة بفشل القلب بين كل من النساء والرجال السود ، حتى بعد التكيف مع عوامل الخطر القلبية الوعائية الأخرى والحالة الاجتماعية والاقتصادية، و بشكل عام ، كان خطر الإصابة بقصور القلب أعلى بنسبة 19٪ في سكان الريف مقارنة بنظرائهم في المناطق الحضرية.

ومع ذلك ، فإن الرجال السود الذين يعيشون في المناطق الريفية هم الأكثر عرضة للإصابة بفشل القلب بنسبة 34٪ مقارنة بالرجال السود في المناطق الحضرية. وأظهرت الدراسة أن النساء البيض اللائي يعشن في المناطق الريفية لديهن مخاطر متزايدة بنسبة 22٪ للإصابة بفشل القلب مقارنة بالنساء البيض في المناطق الحضرية ، وأن النساء السود أكثر عرضة بنسبة 18٪ مقارنة بالنساء السود في المناطق الحضرية. لم يتم العثور على ارتباط بين العيش في الريف وخطر الإصابة بقصور القلب بين الرجال البيض.

ويمكن منع فشل القلب باتباع أسلوب حياة صحي للقلب، لاحظ روجر من NHLBI ، وهو أيضًا طبيب قلب ممارس ، أن أحد أكبر العوامل المساهمة في قصور القلب هو ارتفاع ضغط الدم ، أو ارتفاع ضغط الدم ، الذي يعاني منه الرجال السود بمستويات عالية بشكل غير متناسب. يجب إدارة الحالة بشكل مكثف عن طريق فحص ضغط الدم بانتظام وتناول الأدوية على النحو الموصوف. تشمل الطرق الأخرى لتقليل مخاطر قصور القلب تجنب جميع أشكال التبغ ، وتناول الطعام الصحي ، وممارسة الرياضة.