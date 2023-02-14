شكرا لقرائتكم خبر عن هل يؤثر اضطراب وإجهاد النوم لدى الآباء على الأطفال؟.. دراسة تجيب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وفقًا لدراسة جديدة نُشرت في مجلة الوصول المفتوح والتى تؤكد أن الآباء الذين يعانون من إضطرابات في النوم يعرضون أطفالهم أي صغارهم للخطر، ولذلك وفقا للتقرير المنشور عبر موقع “medicalxpress”.

فمن المعروف أن اضطرابات النوم والتوتر لها علاقة ثنائية الاتجاه ، حيث يعزز الإجهاد اضطرابات النوم واضطرابات النوم من الإجهاد، و بين الآباء ، يُعتقد أن هناك تفاعلًا معقدًا بين نومهم والتوتر والمزاج والتعب ونوم أطفالهم .

وحول ذلك قام الباحثون بتحليل بيانات 14009 موظف في عام 2020 ، وجميعهم لديهم أطفال معالون، و بشكل عام ، قدم 2.2 ٪ من الموظفين مطالبات طبية لعلاج الإجهاد و 12.5 ٪ قدموا دعاوى لعلاج اضطرابات النوم ، بما في ذلك الأرق وفرط النوم أو توقف التنفس أثناء النوم، و 2.0٪ من الأطفال قدموا مطالبة طبية واحدة أو أكثر لاضطراب النوم.

ووجدت الدراسة أنه إذا كان الطفل يعاني من اضطراب في النوم ، فإن معدل أرق الوالدين وتوقف التنفس أثناء النوم يتضاعف تقريبًا، واستنتج المؤلفون أن الفهم الأفضل للصلات بين جودة نوم الوالدين والطفل وإجهاد الوالدين قد يساعد في تحسين العلاج وتقليل مخاطر هذه الاضطرابات.