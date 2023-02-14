شكرا لقرائتكم خبر عن أسباب بطء زيادة الوزن عند الأطفال الرضع.. منها قلة التغذية والان مع تفاصيل الخبر
إن المولود الذي يتمتع بصحة جيدة قد يكتسب الوزن ببطء بسبب نمط نموه الفردي والمختلف عن غيره في حالات أخرى، هناك مشكلة قد تكون واضحة.
1. قلة التغذية المنتظمةيوصى بإرضاع الأطفال، وخاصة من تقل أعمارهم عن شهر واحد ، مرتين إلى ثلاث مرات في اليوم على الأقل. 2. لا يلتصق طفلك بشكل صحيح أثناء الرضاعة الطبيعيةأثناء الرضاعة الطبيعية، إذا كان طفلك لا يلتقم الثدى بالطريقة الصحيحة، فهذا يعني أن المرفق غير مناسب. 3. عدم الراحة أثناء الرضاعة الطبيعيةإذا كان طفلك يعاني من أي شكل من أشكال عدم الراحة أثناء جلسة الرضاعة الطبيعية، فقد يصاب الطفل بنفور منه. 4. تأخير بدء إنتاج لبن الرضاعة الطبيعيةيلعب النظام الغذائي أثناء الرضاعة الطبيعية دورًا مهمًا في التأكد من صحتك وصحة طفلك.
تريد جميع الأمهات معرفة أن أطفالهن ينمو بشكل طبيعي. إحدى الطرق التي يجب التأكد منها هي مقارنة زيادة وزن طفلك بمتوسط زيادة وزن الأطفال حديثي الولادة في سنه.
يتفاوت متوسط النمو بين الأطفال البنات والأولاد والأطفال حديثي الولادة الذين يرضعون رضاعة طبيعية أو اصطناعية ، ومجموعات عرقية مختلفة ، والوقت الذي حدثت فيه الزيادة ، وعمر الطفل.
إذا كان كل شيء آخر على ما يرام ولا يزال طفلك لا يكتسب وزنًا بالمعدل الموصى به، فقد يوصي الأطباء بالتغذية الاصطناعية.
إذا كان طفلك حديث الولادة غير قادر على تناول ما يكفي من حليب الأم أو اللبن الصناعي ، فقد يزداد عدد السعرات الحرارية في وجبته من خلال وسائل أخرى.
إذا كانت هناك مشكلات صحية إضافية تتسبب في بطء نمو طفلك ، فسيعمل أحد المتخصصين على الفور لتحديد التشخيص وتزويد طفلك بالعلاج المناسب. لذا ، تأكد من استشارة طبيب الأطفال.