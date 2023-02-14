شكرا لقرائتكم خبر عن التحليل الجينى يقلل التفاعلات الدوائية الضارة بنسبة 30 % والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يمكن أن يعاني المرضى من ردود الفعل السلبية الخطيرة بنسبة 30 ٪ أقل إذا كانت أدويتهم مخصصة لجيناتهم ، وفقًا لدراسة نشرت في The Lancet . يشير تعاون أوروبي يضم باحثين من Karolinska Institutet إلى أن التحليل الجيني قبل العلاج الدوائي يمكن أن يقلل بشكل كبير من المعاناة وتكاليف الرعاية الصحية، ونشر هذا في موقع “medicalxpress”.

يعاني جزء كبير من المرضى م ردود فعل سلبية تجاه أدويتهم، ونظرًا لأن كل منا يحمل مجموعة فريدة من الجينات ، فإننا نتفاعل بشكل مختلف مع نفس الأدوية. فعلى سبيل المثال ، يقوم بعض الأشخاص بتفكيكها بشكل أسرع ، مما يعني أنهم يحتاجون إلى جرعة أعلى للحصول على التأثير المطلوب.

وللتغلب على هذه المشكلة ، طور باحثون من المركز الطبي بجامعة لايدن في هولندا ومعهد كارولينسكا ومؤسسات متعاونة أخرى مبدأ "مرور الحمض النووي" الذي تم التحقق من صحته سريريًا في الدراسة المنشورة مؤخرًا.

ويوضح أحد المؤلفين المشاركين في الدراسة Magnus Ingelman-Sundberg ، أستاذ علم السموم الجزيئي في قسم علم وظائف الأعضاء وعلم الأدوية في معهد كارولينسكا.

فعندما يتم مسح بطاقة المريض ضوئيًا ، يمكن للأطباء والصيادلة تحديد الجرعة المثلى من الدواء لهذا الفرد بعينه.

وتضمنت الدراسة ما يقرب من 7000 مريض من سبع دول أوروبية بين مارس 2017 ويونيو 2020 ، وجميعهم تم تنميطهم وراثيًا فيما يتعلق بالاختلافات في اثني عشر جينًا محددًا ذات أهمية لاستقلاب الدواء ونقله والآثار الجانبية، ثم تلقى جميع المشاركين أدويتهم إما بشكل تقليدي أو مع تعديل يعتمد على النمط الجيني.

بعد اثني عشر أسبوعًا من بدء نظام الأدوية الخاص بهم ، تم الاتصال بالمرضى من قبل ممرضة متخصصة بشأن أي ردود فعل سلبية ، مثل الإسهال أو الألم أو فقدان التذوق، وخلصت الدراسة إلى أن مثل هذه التفاعلات العكسية للأدوية يمكن تقليلها بشكل كبير من خلال تحليل الجينات التي ترمز للإنزيمات التي تستقلبها.

ويقول البروفيسور إنجلمان سوندبيرج: "المرضى الذين تلقوا علاجًا يعتمد على النمط الجيني كان لديهم ، في المتوسط ​​، ردود أفعال سلبية بنسبة 30٪ أقل من المجموعة الضابطة".

ويعتقد البروفيسور إنجلمان-سوندبرج ، الخبير منذ فترة طويلة في الوكالة الطبية الأوروبية في تطوير هذه الطريقة ، أن هناك الآن بيانات مقنعة بما يكفي لتبرير الاستخدام الواسع لتمرير الحمض النووي.

ويقول: "أعتقد أننا وصلنا إلى النقطة التي يكون فيها التمرير الجيني مثل هذا مفيدًا"، وعلى الصعيد العالمي ، مشكلة ردود الفعل السلبية كبيرة. في الاتحاد الأوروبي ، يتسببون في وقوع ما يصل إلى 128000 حالة وفاة سنويًا وما يصل إلى 9٪ من جميع حالات دخول المستشفيات ، وهو رقم يتضاعف أكثر من الضعف إلى 20٪ لدى الأشخاص فوق سن 70. علاوة على ذلك ، فإن تكاليف ردود الفعل السلبية باهظة وفي السويد وحدها تقدر قيمتها بـ 12 أو 15 مليار كرون في السنة.

"نتائجنا تشير بقوة إلى أن التنميط الجيني الأولي للمرضى سيوفر مدخرات كبيرة للمجتمع" .