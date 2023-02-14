شكرا لقرائتكم خبر عن دراسة توضح دور "هرمون الحب" لجسم الإنسان والان مع تفاصيل الخبر
وفي الدراسة ، التي نشرت في مجلة Neuron ، وجد الفريق أن فئران البراري تولدت بدون مستقبلات للأوكسيتوسين “هرمون الحب” وأظهرت نفس سلوكيات التزاوج الأحادي ، والتعلق ، والأبوة مثل الفئران العادية. بالإضافة إلى ذلك ، فإن الإناث التي ليس لديها مستقبلات الأوكسيتوسين تلد وتنتج الحليب ، وإن كان بكميات أقل ، من فئران الإناث العادية.
وتشير النتائج إلى أن البيولوجيا الكامنة وراء الترابط بين الزوجين والأبوة والأمومة لا تمليها تمامًا مستقبلات الأوكسيتوسين ، والتي يشار إليها أحيانًا باسم " هرمون الحب ".
ووجدت الدراسات التي أجريت في التسعينيات باستخدام الأدوية التي تمنع الأوكسيتوسين من الارتباط بمستقبلاته أن الفئران لم تكن قادرة على إقران الرابطة ، مما أدى إلى فكرة أن الهرمون ضروري لتكوين مثل هذه الروابط.