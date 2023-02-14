شكرا لقرائتكم خبر عن دراسة: شرب كوبين من القهوة يوميًا يعزز صحة القلب ويطيل العمر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بعض تم نشرها في المجلة الأوروبية لطب القلب الوقائي، تجلب أخبارًا ممتازة لمحبي القهوة في كل مكان أن شرب كوبين إلى ثلاثة أكواب من القهوة يوميًا - بما في ذلك القهوة المطحونة والفورية وحتى منزوعة الكافيين - كان مرتبطًا بـ " انخفاض كبير في أمراض القلب والأوعية الدموية الحادثة (أمراض القلب التاجية ، قصور القلب الاحتقاني والسكتة الدماغية) والوفيات "، مقارنة بتجنب القهوة تمامًا. وفقا لما نشره موقع realsimple

والاجماع العام في الآونة الأخيرة هو أن الاستهلاك المعتدل والمنتظم للقهوة (حوالي كوبين في اليوم) حميد بشكل أساسي و مفيد ، كما أوضحت دراسة شاملة أجريت عام 2016 حول إيجابيات وسلبيات القهوة. تم ربط تناول القهوة بشكل معتدل بالعديد من الفوائد الصحية ، من انخفاض الخرف ومخاطر الإصابة بمرض الزهايمر في وقت لاحق من الحياة إلى تقليل خطر الإصابة بالسكتة الدماغية لدى النساء

وتاريخيا ، أخطأ الأطباء المتخصصون في جانب الحذر وأوصوا أولئك الذين يعانون من أمراض القلب والأوعية الدموية بالحد من شرب القهوة أو التوقف عن تناوله. "لأن القهوة يمكن أن تسرع من معدل ضربات القلب ، يشعر بعض الناس بالقلق من أن شربها يمكن أن يؤدي إلى بعض مشاكل القلب أو تفاقمها . و يقول معهد بيكر للقلب في ملبورن ، أستراليا ، في بيان صحفي صادر عن الكلية الأمريكية لأمراض القلب. "وجدنا أن شرب القهوة له تأثير محايد - بمعنى أنه لم يضر - كان مرتبطًا بفوائد على صحة القلب

وفى دراسة حديثة تم مسح 449563 مشاركًا حول استهلاكهم اليومي من القهوة (عدد الأكواب والنوع المفضل - المطحون ، سريع التحضير ، منزوع الكافيين) ، ثم تم تجميعهم في فئات بناءً على إجاباتهم (مجموعة لا تحتوي على قهوة ، أقل من مجموعة فنجان واحد ، مجموعة أكواب واحدة ، مجموعة أكواب من كوبين إلى ثلاثة أكواب ، مجموعة من أربعة إلى خمسة أكواب ، وأكثر من خمسة أكواب في المجموعة اليومية). بعد ضبط متغيرات مثل العمر والجنس واضطرابات النوم والسكري وضغط الدم ، استخدم الباحثون السجلات الطبية لمقارنة حالات شاربي القهوة مقابل غيرهم من حالات عدم انتظام ضربات القلب وأمراض القلب والأوعية الدموية والوفاة على مدار العام ووجدوا علاقة بين شرب أي نوع من القهوة والعمر الأطول وأمراض القلب ، مع أكبر انخفاض في المخاطر مع كوبين إلى ثلاثة أكواب في اليوم.