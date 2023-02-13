7 أخطاء في النظام الغذائي ترتكبها عند إنقاص وزنك

إذا كنت تحاول إنقاص وزنك، وتستهلك الكمية اليومية الموصى بها من الخضروات وتقوم بنشاط بدني منتظم، ويظل الرقم ثابتا على الميزان ، فإليك بعض الأخطاء الأكثر شيوعًا المتعلقة بالنظام الغذائي التي يرتكبها معظمنا عندما نحاول إنقاص الوزن، وفقا لما نشره موقع " ndtv".

7 أخطاء نرتكبها عند محاولة إنقاص الوزن:

1. اختيار الأطعمة "الصحية" المعبأة

تصور العديد من العلامات التجارية سلعها على أنها صحية في حين أنها في الواقع قد لا تكون صحية كما تعتقد، على الرغم من الترويج لسلع مثل ألواح البروتين وعصير الفاكهة على أنها صحية ، إلا أنها في الواقع مليئة بالمواد السيئة مثل الدهون المشبعة والسكر المضاف ، مما سيجعل مجهودك لفقدان الوزن أكثر صعوبة.

2. تخطي الوجبات



يعتقد الكثير من الناس أنه من خلال تخطي الوجبات ، سيكونون قادرين على تقليل إجمالي السعرات الحرارية التي يتناولونها في اليوم ولكن هذه ليست فكرة جيدة، لا يقتصر الأمر على أنك تستهلك كميات غير كافية من العناصر الغذائية الضرورية ، ولكن التمثيل الغذائي الخاص بك يتباطأ بسرعة أيضًا ، هذا يجعل فقدان الوزن أكثر صعوبة وقد يجعلك تكتسب المزيد.

3. تخطي الكربوهيدرات تماما

غالبية الأفراد الذين يحاولون إنقاص الوزن يتجنبون الكربوهيدرات لأنهم يعتقدون أن هذا سيعزز زيادة الوزن، ومع ذلك ، يُقترح تجنب الكربوهيدرات البسيطة ، وهي مكون سيء موجود في الأطعمة المصنعة والخبز الأبيض والمكرونة، والبطاطس والأرز أمثلة على الكربوهيدرات المعقدة التي لا ينبغي استبعادها من النظام الغذائي لأنها غنية بالألياف وتمنح الجسم الطاقة.

4. عدم وجود السيطرة على كمية الطعام

في حين أن ما تضعه في طبقك مهم ، فإن الأكل الصحي يتضمن أيضًا إدراك مقدار الطعام الذي تتناوله، على الرغم من أن الأطعمة مثل السلطات والشوكولاتة الداكنة والمكسرات ممتازة لصحتك ويجب أن تكون مكونًا روتينيًا في نظامك الغذائي ، إلا أن تناول الكثير منها يمكن أن يمنعك من تحقيق أهدافك لأنها غنية بالسعرات الحرارية.

5. عدم تناول ما يكفي من البروتين

إذا كنت تحاول التخلص من بعض الوزن ، فمن الضروري أن تستهلك كمية كافية من البروتين، يمكن أن يساعد البروتين في إنقاص الوزن بعدة طرق، يساعد في تقليل الجوع ، وتعزيز الإحساس بالامتلاء ، وتقليل مقدار الوزن المكتسب مرة أخرى ، والحفاظ على معدل الأيض أو زيادته ، وحماية كتلة العضلات أثناء إنقاص الوزن ، وغيرها من الفوائد.

6. عدم تناول ما يكفي من الألياف



قد تتضرر محاولاتك لفقدان الوزن وصحتك العامة من خلال اتباع نظام غذائي منخفض الألياف، وفقًا للدراسات ، فإن الألياف اللزجة ، وهي نوع من الألياف القابلة للذوبان تشكل مادة هلامية وتحتفظ بالماء ، تساعد على قمع الشهية، تشعر بالشبع لأن هذا الجل يمتص ببطء عبر الجهاز الهضمي، قد تعمل الألياف أيضًا مع الكائنات الحية الدقيقة في الأمعاء لإنتاج هرمونات تجعلك تشعر بالشبع.

7. عدم قراءة قائمة المكونات

قد ينتهي بك الأمر بتناول سعرات حرارية إضافية ومكونات غير صحية إذا تجاهلت أو قرأت الملصقات بشكل غير صحيح.

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