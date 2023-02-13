شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على أسباب آلام المفاصل وكيفية علاجه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تمنحنا المفاصل في جسم الإنسان، أي الركبتين والمرفقين والرقبة والكتفين ، إلخ ، القدرة على تحريك أجسادنا بحرية، ومع ذلك، فهم أيضًا حساسون جدًا ويحتاجون إلى رعاية مناسبة.

ومع ذلك، بغض النظر عن مدى اهتمامنا بمفاصلنا، فإن المفاصل تتآكل مع مرور الوقت ويمكن أن يؤدي إلى آلام شديدة، فيمكن أن يكون بعضها لأسباب داخلية ، بينما في حالات أخرى يرجع ذلك إلى عوامل خارجية.

وفقا لموقع " thehealthsite" تشمل بعض أسباب ألم المفصل ما يلى:

التهاب المفاصل

يعد التهاب المفاصل أحد أكثر أسباب آلام المفاصل شيوعًا، الشكلان الرئيسيان لالتهاب المفاصل هما هشاشة العظام (OA) والربو الروماتويدي (RA).

وفقًا للكلية الأمريكية لأمراض الروماتيزم، يعتبر التهاب المفاصل أكثر شيوعًا عند البالغين فوق سن 40، وهو يتطور ببطء ويميل إلى التأثير على المفاصل شائعة الاستخدام مثل:

الرسغين

اليدين

خَواصِر

الركبتين

ينتج ألم المفاصل الناتج عن التهاب المفاصل عن انهيار الغضروف الذي يعمل بمثابة وسادة وامتصاص الصدمات للمفاصل.

الشكل الثاني من التهاب المفاصل هو التهاب المفاصل الروماتويدي وهو يصيب النساء أكثر من الرجال.