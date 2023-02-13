دراسة جديدة تكشف أن الشاي الساخن يُساهم في تقليل تكوين جلطات الدم

مشروب الشاي الساخن هو اكثر المشروبات شيوعا بين الناس في مختلف المجتمعات، هو مشروب محبب لدي الكبار والصغار ، له مجموعة من الفوائد الصحية، أهمها أنه يحافظ علي صحة القلب، ويقلل من مخاطر الاصابة بالسكتات الدماغية، وتكوين جلطات الدم ، وذلك وفقا لما نشره موقع إكسبريس.



كشفت الدراسة الحديثة، عن وجود مركب طبيعي داخل نبات الشاي يعرف باسم السيستاتين، وقد ثبت أن مركب نبات الشاي يعزز "النشاط المضاد للتخثر". ويساعد السيستاتين على ترقيق الدم عن طريق حث الأوعية الدموية على الاسترخاء ومنع الصفائح الدموية من الالتصاق بعضها ببعض.



ومن جانبه قال الدكتور جيل جنكينز: "الشاي معروف بخصائصه الصحية للقلب، بما في ذلك خفض ضغط الدم وتأثيراته المضادة للأكسدة"، ويمكن أن تعزى هذه الفوائد الصحية إلى مادة البوليفينول الموجودة في الشاي، مثل الفلافونويد.



وأضاف جينكينز، أن الدراسة الجديدة كشفت وجود مركب طبيعي في الشاي يساعد على حماية القلب والدماغ عن طريق تقليل التجلط" مضيفا "هذا يضيف إلى الأدلة التي تبين أن من يشربون الشاي بانتظام أقل عرضة للإصابة بأمراض القلب أو الإصابة بالسكتات الدماغية".



وأشار جينكينز، إلى دراسة بحثية أخرى أثبتت مدى فائدة شرب الشاي لصحة الناس.وبناء على دراسة استقصائية أجريت على "ما يقرب من نصف مليون بريطاني بالغ"، كشفت النتائج أن شرب ثلاثة أكواب من الشاي يوميا يعد أمرا مثاليا. وذلك لأن تناول ثلاثة أكواب يوميا كان مرتبطا بانخفاض خطر الوفاة بأمراض القلب والأوعية الدموية .



وتابعت الدراسة، أن شرب الشاي مرتبط بتحسين وظائف الأوعية الدموية والبطانة، ما يمكن أن يساعد في خفض ضغط الدم، وتحسين الانتباه والسرعة الحركية، ويقلل من خطر الإصابة بالاكتئاب بسبب تأثيرات الاسترخاء ،وتحسين الدورة الدموية في الدماغ.



وفي ذات السياق قالت أخصائية التغذية الدكتورة كاري روكستون: "هناك الكثير من الأشياء التي يمكننا القيام بها لتحسين صحة قلبنا. لكن شرب بضعة أكواب من الشاي كل يوم هو بالتأكيد أحد أسهل الخيارات وأكثرها متعة".



وأضافت روكستون: "من المعروف جيدا فوائد الشاي على صحة الأوعية الدموية، والتحكم في ضغط الدم، ومكافحة الأكسدة والالتهابات التي تضر بخلايا الجسم. لا يهم ما إذا كنت تفضل الشاي الأسود (العادي) أو الشاي الأخضر لأن كلاهما يأتي من نفس النبات ويوفر مستويات عالية من مادة البوليفينول"، وإن مادة البوليفينول هي "المركبات النباتية النشطة التي تدعم صحة القلب والأوعية الدموية".

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