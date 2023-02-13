أنجلينا جولي تتبرع لمتضرري زلزال تركيا وسوريا وتدعو العالم لذلك

أثبتت النجمة العالمية أنجلينا جولي مجدداً أن إنسانيتها لا تعرف الحدود، ولا تتجزأ بعد أن أعلنت عن تبرعها لمساعدة متضرري زلزال تركيا وسوريا على حسابها في موقع التواصل الاجتماعي إنستغرام.

ونشرت النجمة عدة صور وفيديوهات للكارثة التي ضربت تركيا وسوريا في منشور واحد، أشارت في تعليقها إلى أن لها صديقاً أرسلها لها، كما دعت إلى تقديم التبرعات لضحايا الزلزال.

وأرفقت الممثلة منشورها بتعليق كتبت فيه: "قلبي مع شعب سوريا وتركيا، وإنه من الصعب فهم الألم الذي لا يمكن تخيله والذي تعاني منه العديد من العائلات".

وذكرت أنجلينا جولي الجهات التي قررت التبرع لها في سوريا وتركيا، كما أضافت: "آمل أن يفكر الآخرون في التبرع حتى يتمكنوا من مواصلة عملهم لإنقاذ الأرواح".

أنجلينا جولي تتنحى عن منصبها كمبعوثة الأمم المتحدة للاجئين

وكانت الممثلة الأمريكية الحائزة على جائزة الأوسكار قد أعلنت مؤخراً عن تنحيها عن دورها الإنساني الذي شغلته لمدة 20 عاماً، كمبعوثة خاصة للمفوضية مع وكالة اللاجئين التابعة للأمم المتحدة، وصفتها فيها المفوضية بأنها من أكثر المؤيدين نفوذاً لحقوق اللاجئين.

وأعلنت طليقة الممثل براد بيت في بيانٍ لها عن تنحيها خلال حسابها الخاص بإنستغرام قالت فيه: "بعد 20 عاماً من العمل داخل منظومة الأمم المتحدة، أشعر بأن الوقت قد حان بالنسبة لي للعمل بشكلٍ مختلف، والانخراط مباشرة مع اللاجئين والمنظمات المحلية، ودعم مناصرتهم لإيجاد حلول. سأستمر في بذل كل ما في وسعي في السنوات القادمة لدعم اللاجئين وغيرهم من النازحين".

كما أوضحت النجمة، التي سافرت مؤخراً إلى واشنطن العاصمة للقاء سياسيين لمناقشة تشريعات ضحايا الجريمة، أنها مكرسة للعمل مع اللاجئين لبقية حياتها.

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