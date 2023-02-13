ما هى أسباب الوفاة القلبية المفاجئة لدى الشباب؟

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القاهرة - سامية سيد - الوفاة القلبية المفاجئة هي توقف نشاط القلب تمامًا سريعًا ودون توقع، ومن ثم يتوقف التنفس وتدفق الدم على الفور، وخلال ثوانٍ يفقد الشخص الوعي ويفارق الحياة.

وحسب ما ذكره موقع mayoclinic تختلف الوفاة القلبية المفاجئة عن توقف القلب المفاجئ وتوقف القلب المفاجئ هو الفقدان المفاجئ لنشاط القلب نتيجة لحدوث اضطراب في نظم القلب ومن الممكن إنقاذ المريض إذا قدمت له الرعاية الطبية السريعة والمناسبة.

ينذر حدوث الوفاة القلبية المفاجئة بين الأشخاص الذين يتمتعون بصحة جيدة وتقل أعمارهم عن 35 عامًا ويزيد معدل حدوثها بين الذكور أكثر منه بين الإناث.

وعند وقوع الوفاة المفاجئة لدى المراهقين واليافعين، يرجع ذلك أحيانًا إلى وجود أمراض بالقلب لم يتم تشخيصها مثل أمراض القلب الوراثية وربما تؤدي مشكلة في القلم لم يمكن اكتشافها إلى وفاة شاب فجأة أثناء ممارسة نشاط بدني مثل الرياضات التنافسية ومع ذلك، فمن الممكن أن تحدث الوفاة القلبية المفاجئة أحيانًا دون بذل أي مجهود.

ما الذي يمكن أن يسبب الوفاة القلبية المفاجئة لدى الشباب؟

تحدث الوفاة القلبية المفاجئة غالبًا نتيجة لاضطراب الإشارات الكهربائية في القلب ويتسبب تسارع ضربات القلب الشديد في ارتجاف حجرتي القلب السفليتين (البطينين) دون داعٍ بدلًا من ضخ الدم، وتعرَف هذه الحالة من اضطراب النظم القلبي بالرجفان البطيني.

وقد تزيد أي حالة تؤدي إلى إجهاد القلب أو تسبب تلفًا في أنسجته من احتمال حدوث الوفاة المفاجئة وفيما يلي بعض الحالات المَرَضية التي يمكن أن تؤدي إلى الوفاة القلبية المفاجئة لدى الشباب.

-تضخم عضلة القلب (اعتلال العضلة القلبية الضُخامي) السبب الأكثر شيوعًا للوفاة القلبية المفاجئة لدى الشباب هو هذه الحالة الوراثية التي تسبب تضخم عضلة القلب تضخمًا شديدًا، ويؤدي هذا التضخم إلى ضخ القلب للدم بصعوبة، وربما يؤدي إلى سرعة ضربات القلب.

-اضطرابات نظم القلب متلازمة QT الطويلة هي حالة متعلقة بالنظم القلبي تسبب تسارع ضربات القلب واضطرابها وترتبط أيضًا بالإغماء مجهول السبب والوفاة المفاجئة، ولا سيما لدى الشباب قد تكون هذه هذه المتلازمة موجودة منذ الولادة (

-ومن اضطرابات النظم القلبي الأخرى التي يمكن أن تسبب الوفاة القلبية المفاجئة متلازمة بروغادا ومتلازمة وولف-باركنسون-وايت

-إصابة حادة في الصدر، تعرف الضربة القوية في الصدر التي تسبب الوفاة القلبية المفاجئة بارتجاج القلب وهي حالة قد تحدث لدى الرياضيين الذين يتلقون ضربات شديدة في الصدر نتيجة الاصطدام بالأدوات الرياضية أو بلاعب آخر.

لا تحدِث هذه الحالة ضررًا بعضلة القلب، وإنما تُغيّر الإشارات الكهربائية في القلب من الممكن أن تؤدي الضربة في الصدر إلى حدوث رجفان بطيني عند التعرض لها في وقت معين خلال دورة الإشارات الكهربائية بالقلب.

-مشكلة في بنية القلب منذ الولادة (عيب خلقي في القلب)، يولد بعض الأشخاص بتغيرات في القلب والأوعية الدموية يمكن أن تُقلل من تدفق الدم وتؤدي إلى الوفاة القلبية المفاجئة.

تحدث الوفاة القلبية المفاجئة دون سابق إنذار في كثير من الأحيان وحتى عند ظهور بعض المؤشرات التحذيرية، فإنها قد تكون غير ملحوظة فانتبه إلى الأمر، واسأل عما إذا كان يلزم إجراء فحص طبي دوري لأي شخص يتعرّض لما يلي:

-الإغماء غير المبرر (الغشيان). قد يشير الإغماء الذي يحدث أثناء ممارسة الأنشطة أو التمارين إلى وجود مشكلة في القلب.

-ضيق النفَس أو ألم الصدر، قد يكون ذلك مؤشرًا على وجود مشكلة في القلب، ولكنه يمكن أن يحدث أيضًا بسبب الإصابة بالربو، لذلك من المهم تقييم الحالة الصحية بدقة.

-تاريخ عائلي من الوفاة القلبية المفاجئة يزيد وجود سوابق عائلية للوفاة القلبية المفاجئة من احتمالية تعرّض الشخص لنفس الحالة القلبية. وإن كان هناك تاريخ عائلي من حالات الوفاة مجهولة السبب، فاستشر الطبيب بشأن خيارات الفحص.