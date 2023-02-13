شكرا لقرائتكم خبر عن 5 فوائد صحية للذرة الحلوة.. منها مصدر للبروتين النباتي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - الخضروات الشعبية تقدم العديد من العناصر الغذائية المفيدة ، ولجني معظم الفوائد الصحية للذرة ، يوصي الخبراء بتناولها في شكلها الأقل معالجة مثل الذرة الطازجة على قطعة خبز (محمصة ، مشوية ، أو مسلوقة) ، أو ذرة مجمدة (مجمدة في ذروة نضارتها وتطهى على البخار حتى النضج) ، كلاهما طرق رائعة للاستمتاع بحباتها وفقا لما نشره موقع realsimple

فوائد الذرة الصحية

1 - تحتوي الذرة على ألياف قابلة للذوبان للشعور بالرضا وصحة الأمعاء.

كيس ذرة متوسط ​​الحجم يحتوي على حوالي 2 جرام من الألياف. تحتوي الذرة على ألياف قابلة للذوبان (مقابل الألياف غير القابلة للذوبان) ، وتساعدك على الشعور بالشبع والرضا ، وتعزز بكتيريا الأمعاء الصحية. في حين أن الذرة من الخضروات النشوية ، مما يعني أنها تحتوي على نسبة عالية من الكربوهيدرات بشكل طبيعي أكثر من بعض الخضروات الأخرى ، فإن الألياف القابلة للذوبان تساعد في إبطاء امتصاص الكربوهيدرات ، وتمنع حدوث طفرات في نسبة السكر في الدم وتمنعك من الشعور بالجوع مرة أخرى بسرعة .

2 - مصدر للبروتين النباتي.

تقدم الذرة بروتينًا أكثر من معظم الخضروات الأخرى. مثل الألياف ، يساعد البروتين في الحفاظ على الجوع والرغبة الشديدة في تناول الطعام ويؤدي العديد من الوظائف الأساسية في الجسم ، بما في ذلك إصلاح العضلات ونموها.

3 - تحتوي الذرة على مغذيات تحمي الرؤية.

يعطي اللوتين والزياكسانثين أنواعًا شائعة من الذرة لونها الأصفر ويشكلان الأصباغ الرئيسية الموجودة في البقعة الصفراء لشبكية العين البشرية. يمكن أن يساعد استهلاك هذين الكاروتينات في حماية العينين من أضرار الضوء الأزرق ، وتحسين حدة البصر ، وحتى تقليل مخاطر الضمور البقعي المرتبط بالعمر وإعتام عدسة العين.

4 - توفر الذرة البوتاسيوم والمغنيسيوم.

حصة واحدة من الذرة تحتوي على حوالي ستة % من احتياجات البوتاسيوم اليومية وتسعة إلى 12 % من احتياجات المغنيسيوم اليومية . وتلعب هذه المعادن (المصنفة على أنها إلكتروليتات) دورًا في العديد من عمليات الجسم المختلفة. يساعد البوتاسيوم ، على سبيل المثال لا الحصر ، في تنظيم مستويات الترطيب ، وإرسال الإشارات العصبية ، وحماية العظام ، وتقليل ضغط الدم. يشارك المغنيسيوم أيضًا في وظيفة الأعصاب وتنظيمها ، وإدارة ضغط الدم ، وتقليل مخاطر الإصابة بالسكتة الدماغية وأمراض القلب الإقفارية.

5 - تحتوي الذرة على فيتامينات ج وفيتامين ب.

يحتوي كوب واحد من الذرة الصفراء الحلوة على 17 % من القيمة اليومية لفيتامين سي ، وهو أحد مضادات الأكسدة التي تدعم جهاز المناعة ، وإنتاج الكولاجين ، وامتصاص الحديد .

كما أنه يوفر حوالي 24 % من القيمة اليومية للثيامين و 19 % من القيمة اليومية للفولات - وكلاهما من فيتامينات ب التي تساعد في تحويل الكربوهيدرات إلى طاقة. حمض الفوليك مهم بشكل خاص للاستهلاك أثناء الحمل لضمان النمو الطبيعي للجنين ومنع بعض العيوب الخلقية. من المستحسن أن يستهلك البالغون 400 ميكروجرام من حمض الفوليك و 600 ميكروجرام يوميًا أثناء الحمل. كوب واحد من الذرة المطبوخة يقدم حوالي 51 ميكروغرام.