فوائد اللفت للصحة و الوزن

بيروت - نادين محمد - ينتمي اللفت إلى نفس عائلة الخضروات التي تشمل الملفوف (الكرنب) واللفت والبروكلي وبراعم بروكسل التي تزدهر في المناخات المعتدلة.

مثل الخضروات الصليبية الأخرى، يوفر اللفت الكثير من العناصر الغذائية التي تدعم الصحة كما أنه خضروات قليلة السعرات الحرارية. اللفت مليء بالفيتامينات أ و ب و ج و ه و ك والكالسيوم والحديد والصوديوم والبوتاسيوم التي تساعد على التغذية من الداخل.

اللفت والخضروات الورقية بشكل عام لذيذة ومغذية. على الرغم من أن اللفت ليس من الخضروات الشائعة ، إلا أنه يوفر العديد من الفوائد التي لا توفرها الخضار الأخرى. لذا ، ينصح خبراء التغذية بضمه إلى النظام الغذائي بطرق تسمح بالاستفادة من خصائصه.

الفوائد الصحية للفت:

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1- يقي من السرطان

يحتوي اللفت على الجلوكوزينولات - مواد كيميائية نباتية تساعد على منع جميع أنواع السرطان ، من الثدي إلى البروستاتا.

2- يحافظ على صحة الدم

توفر الأطعمة التي تحتوي على النترات الغذائية - مثل اللفت، فوائد متعددة لصحة الأوعية الدموية. وتشمل هذه خفض ضغط الدم وتثبيط التصاق الصفائح الدموية ببعضها البعض.

3- غني بمضادات الأكسدة

اللفت غني بمضادات الأكسدة اللوتين التي تحافظ على صحة عينيك وتجنب مشاكل مثل الضمور البقعي وإعتام عدسة العين.

4- غني بالألياف

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اللفت عبارة عن أطعمة غنية بالألياف يمكن أن تساعد في تقليل انتشار الالتهاب عن طريق امتصاص الماء في القولون وتسهيل حركات الأمعاء.

5- يساعد في إنقاص الوزن

يحتوي اللفت على دهون معروفة بتعزيز عملية الأيض. تمنع تراكم الدهون في الجسم وتحافظ على مستويات السكر في الدم أيضًا.

لكل الفوائد السابق ذكرها ينصح الأطباء بضم اللفت إلى النظام الغذائي، دون المبالغة في وصفات التخليل التي تثقل الجسم بكميات من الملح ربما تقضي على كل هذه النصائح.

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المصدر : موقع Food revolution