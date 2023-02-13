أضرار الباذنجان أبرزها حصوات الكلى ومشاكل الحساسية

بيروت - نادين محمد - برغم فوائد الباذنجان الصحية العديدة وذلك لاحتوائه على مضادات الأكسدة والبوليفينول والمعادن والفيتامينات مثل A وسي، والتي تساعد على حماية خلايا الجسم من التلف الجذري فيمكن أن يساعد تناوله في تعزيز صحة القلب، إلا أنه في المقابل بالرغم من فوائده إلى أن هناك بعض أضرار الباذنجان؛ فهو يمكن أن يسبب آثارًا ضارة لدى بعض الأفراد عند تناوله بإفراط.

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1. أضرار الباذنجان وأمراض الحساسية

في بعض الحالات النادرة، قد يسبب الباذنجان تفاعلات حساسية لدى بعض الأشخاص بسبب بروتين معين لنقل الدهون، وتشمل أعراض حساسية الباذنجان صعوبة التنفس، والتورم والطفح الجلدي والحكة. إذا شعرت بأي اعراض الحساسية فتوقفي عن تناوله واستشيري الطبيب.

2. يقلل امتصاص الحديد

تحتوي قشور الباذنجان على مادة الأنثوسيانين التي ترتبط بالحديد وتزيله من خلايا الجسم عن طريق تقليل امتصاص الحديد؛ لذا فمن الأفضل أن يتجنب الأشخاص الذين يعانون من أعراض نقص الحديد تناول الباذنجان.

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3. تسمم السولانين

السولانين هو سم الطبيعي موجود في الباذنجان، وقد يسبب الإفراط في تناول الباذنجان القيء والغثيان والنعاس وعدم انتظام ضربات القلب، كما قد يؤدي التسمم بالسولانين إلى الوفاة في بعض الأحيان.

يحتوي الباذنجان على كمية بسيطة من السولانين، لذلك قد لا يسبب تناوله بمستويات منخفضة إلى متوسطة الإصابة بتسمم السولانين ومع ذلك، استشيري الطبيب في حالة حدوث أي طارئ.

أيضاً تعمل مادة السولانين على زيادة عوامل الالتهاب في جسم الإنسان، وزيادة أعراض التهاب المفاصل لدى الأشخاص المصابين به.

4. خطر الإصابة بحصوات الكلى

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يحتوي الباذنجان على الأوكسالات، والتي قد تزيد من خطر الإصابة بحصوات الكلى لدى بعض الأشخاص لذا إذا كنت معرضة لخطر الإصابة بحصوات الكلى، فتوقفي عن استخدامها واستشيري طبيبك، كما يؤدي إهمال حصى الكلى إلى تفاقم المشكلة الذي قد يصل إلى الفشل الكلوي في بعض الأحيان.

فوائد الباذنجان

بعيدًا عن أضرار الباذنجان التي ذُكرت أنفًا إلا أنه يحمل العديد من الفوائد الصحية إن تم تناوله دون إفراط.

1. تعزيز صحة القلب

يقال إن الباذنجان يمتلك خصائص مضادة للأكسدة قد تساعد في تعزيز صحة القلب، ووجدت دراسة أجرتها كلية الطب بجامعة كونيتيكت أن الباذنجان النيئ والمطبوخ له خصائص واقية من القلب لاحتوائه على مكون بوليفينول الذي يعتبر مفيداً للقلب.

وجدت دراسة أخرى أن عصير الباذنجان قد يخفض مستويات الكوليسترول في البلازما والشريان الأبهر. أيضًا، يمكن أن يؤدي تناول الباذنجان يوميًا إلى التحكم في ارتفاع ضغط الدم.

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2. التحكم في مستويات السكر في الدم

الباذنجان مصدر غني بالألياف وقليل الكربوهيدرات القابلة للذوبان. يمكن أن يساعد في تنظيم مستويات السكر في الدم والتحكم في امتصاص الجلوكوز. وجدت الدراسات أن الفينولات الموجود في الباذنجان تتحكم في مستويات السكر في الدم.

وجدت دراسة أجراها المعهد الألماني للتغذية البشرية أن استهلاك الألياف الغذائية، وآثارها الأيضية قد تساعد في الوقاية من مرض السكري حيث يمكن للألياف إبطاء امتصاص السكر والتحكم في مستويات السكر في الدم.

3. تقليل مخاطر الإصابة بالسرطان

المستخلصات الموجودة في قشر الباذنجان غنية بسولاسودين رامنوزيل جليكوسيدات (SRGs). هذه المركبات لها خصائص مقاومة للسرطان، وقد تساعد في علاج سرطان الجلد.

ووجدت دراسة أجرتها البحوث الطبية الأسترالية أن SRGs قد تحفز موت الخلايا السرطانية وعلاج أورام الجلد الخبيثة والحميدة.

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4. يحسن الوظيفة المعرفية

قد تحمي المغذيات النباتية الموجودة في الباذنجان أغشية خلايا الدماغ من التلف، ويمكنها أيضًا تسهيل نقل الرسائل من خلية إلى أخرى، وبالتالي الحفاظ على وظيفة الذاكرة.

قد تكون الجذور الحرة في الدماغ مسؤولة عن التنكس العصبي ومرض الزهايمر والخرف، ولكن تمنع مضادات الأكسدة القوية في قشور الباذنجان، المشكلات العصبية عن طريق التخلص من هذه الجذور الحرة؛مما يحسن وظائف المخ ويقلل من خطر الإصابة بالأمراض العصبية.

5. إنقاص الوزن

يحتوي الباذنجان على نسبة عالية من الماء وقليلة السعرات الحرارية، كما تحتوي الخضروات أيضًا على نسبة عالية من الألياف التي تحافظ على شعورك بالشبع وتساعد في إنقاص الوزن.

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ملاحظة من " الجميلة" : يجب مراجعة الطبيب أو المختص قبل إدخال الباذنجان في نظامكِ غذائي .

المصدر : موقع هيلث لاين