شكرا لقرائتكم خبر عن 4 فوائد صحية لتناول الشمام.. منها تدعيم صحة العين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعد الأيام الأطول والطقس الأكثر دفئًا مؤشرًا سعيدًا على اقتراب موسم الشمام، وعلى الرغم من أنه يمكنك عادةً العثور على هذا النوع اللذيذ من البطيخ في متاجر البقالة على مدار العام ، إلا أنه سيكون لذيذًا للغاية في الموسم ، والذي يمكن أن يبدأ في وقت مبكر من أبريل أو أواخر أغسطس ، حسب المكان الذي تعيش فيه ، وبالنسبة لأي شخص لديه رغبة في تناول الحلويات ويحاول التقليل من تناول السكريات المصنعة أو المكررة المضافة ، فإن الشمام طريقة صحية لإشباع الرغبة الشديدة في تناول الحلويات. .وفقا لما نشره موقع realsimple

1 - يساعد الشمام في الحفاظ على رطوبتك.

أنت تعلم أنه يجب عليك شرب الماء بانتظام طوال اليوم للبقاء رطبًا بشكل صحيح - ولكن لا تنس أن تناول الفواكه والخضروات التي تحتوي على نسبة عالية من الماء يساعد في المساهمة في تحقيق هدف الترطيب هذا. يقول جاي: "يحتوي الكنتالوب على حوالي 90٪ من الماء ويمكن أن يكون خيارًا رائعًا لتلبية احتياجات الفرد اليومية من الماء". "أن تكون رطبًا سيحافظ على ضخ قلبك ويعمل عقلك بشكل صحيح."

2 - الشمام مصدر كبير للألياف.

تساعد الألياف على تنظيم الهضم والحفاظ على فلورا الأمعاء وسكر الدم تحت السيطرة. الفاكهة هي أحد أنواع الأطعمة التي تشتهر بأنها غنية بالألياف ، وهذا ليس استثناءً. يقول جاي: "تعتبر الشمام مصدرًا للألياف ، مما يساعدك على الشعور بالشبع لفترة أطول ويحسن صحة أمعائك". كما أنه سيقلل من خطر الإصابة بالسكري وأمراض القلب وبعض أنواع السرطان.

3 - تحتوي الشمام على كميات كبيرة من فيتامين سي.

غني بفيتامين C ، وهو فيتامين أساسي يتميز بخصائصه المضادة للأكسدة والمعززة للمناعة. ويحمي فيتامين سي خلايانا ويحافظ على صحة الجلد والأوعية الدموية والعظام والغضاريف".

يشير اللون البرتقالي للشمام إلى أنها مصدر كبير للبيتا كاروتين ، والذي يتحول إلى فيتامين أ في الجسم. و يحسن نظام المناعة لدينا ويحافظ على صحة أعيننا وبشرتنا". وتضيف أن اللوتين والزياكسانثين ، وهما من مضادات الأكسدة الموجودة في الشمام والتي تحمي من الجذور الحرة ، يمكن أن تساعد في حماية عينيك وتقليل مخاطر التنكس البقعي المرتبط بالعمر.