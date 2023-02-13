شكرا لقرائتكم خبر عن هل تستهلك الشاي كل يوم؟.. تعرف على فوائد تناوله يوميا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كان شرب الشاي عنصرًا أساسيًا في العديد من الثقافات لعدة قرون، تمت مناقشة فوائد تناول الشاي يوميًا على نطاق واسع، ومن أكثرها شيوعًا قدرته على تحسين الصحة العامة والرفاهية. إليك ما تحتاج لمعرفته حول ما يحدث عندما تشرب الشاي كل يوم وفقا لموقع " onlymyhealth".

فوائد تناول الشاي كل يوم 1. يقوي جهاز المناعة

يمكن أن يساعد شرب الشاي في تعزيز جهاز المناعة من خلال توفير مضادات الأكسدة، مثل البوليفينول، التي تساعد في محاربة الجذور الحرة الضارة، يمكن أن تدمر الجذور الحرة الخلايا، مما يؤدي إلى حالات مثل السرطان وأمراض القلب، ثبت أن مضادات الأكسدة الموجودة في الشاي تساعد في منع هذا الضرر وتقوية جهاز المناعة.

2. يساعد في إنقاص الوزن

يعتبر الشاي الأخضر خيارًا رائعًا للراغبين في إنقاص الوزن ، حيث يحتوي على مادة الكافيين ومضادات الاكسدة. يعمل هذان المكونان معًا لتعزيز التمثيل الغذائي، مما قد يؤدي إلى فقدان الوزن. بالإضافة إلى ذلك ، فقد ثبت أن الشاي يزيد من الشعور بالامتلاء ، مما يساعدك على استهلاك سعرات حرارية أقل على مدار اليوم.

3. يحسن صحة القلب

تم ربط الشاي بتحسين صحة القلب، أظهرت الدراسات أن تناول الشاي بانتظام يمكن أن يساعد في خفض ضغط الدم وتحسين تدفق الدم وتقليل مخاطر الإصابة بأمراض القلب، بالإضافة إلى ذلك ، يحتوي الشاي على مضادات الأكسدة التي يمكن أن تساعد في تقليل الالتهاب، وهو عامل خطر للإصابة بأمراض القلب.

4. يعزز الاسترخاء ويقلل من التوتر

يمكن أن يساعد الشاي ، وخاصة شاي الأعشاب ، في تعزيز الاسترخاء وتقليل التوتر، ويرجع ذلك إلى وجود مركبات مثل L-theanine والكافيين، والتي تعمل معًا لخلق تأثير مهدئ، بالإضافة إلى ذلك ، يمكن أن تكون عملية تخمير الشاي وشربه بمثابة طقوس مريحة في حد ذاتها ، مما يساعد على تقليل التوتر وتعزيز الاسترخاء.

5. جيد للدماغ

ثبت أن الشاي ، وخاصة الشاي الأخضر، يحسن وظائف المخ، تم ربط الكاتيكين في الشاي الأخضر بتحسين الذاكرة والتعلم ووظيفة الدماغ بشكل عام. بالإضافة إلى ذلك ، يحتوي الشاي على مادة الكافيين، والتي يمكن أن تساعد في زيادة اليقظة وتحسين التركيز.

في الختام، يمكن أن يوفر شرب الشاي يوميًا العديد من الفوائد الصحية ، من تعزيز جهاز المناعة إلى تعزيز الاسترخاء وتقليل التوتر، ومع ذلك ، من المهم أن تضع في اعتبارك أن الإفراط في تناول الشاي يمكن أن يؤدي إلى آثار جانبية سلبية ، مثل زيادة القلق والأرق واضطراب المعدة. للاستمتاع بفوائد الشاي الكاملة ، يوصى بشربه باعتدال واختيار الشاي العضوي عالي الجودة.