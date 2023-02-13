شكرا لقرائتكم خبر عن كل ما تريدى معرفته عن العلاج بالهرمونات البديلة.. قبل سن اليأس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تدخل المرأة في مرحلة باسم سن اليأس عندما تنتهي الدورة الشهرية بشكل دائم ، تُعرف هذه المرحلة باسم "انتقال الحياة"، تدل على إنهاء القدرة الإنجابية للمرأة، ويتناقص إنتاج البروجسترون والإستروجين بشكل متزامن، تحدث غالبية أعراض انقطاع الطمث عن طريق الانخفاض الكبير في مستويات هرمون الاستروجين، وإليك كل ما تريدى معرفته عن العلاج بالهرمونات البديلة، وفقا لما نشره موقع "doctor.ndtv".

ما هو العلاج التعويضي بالهرمونات؟

أثناء انقطاع الطمث أو بالقرب منه ، يمكن أن يساعد العلاج بالهرمونات البديلة (HRT) في موازنة مستويات هرمون الاستروجين والبروجسترون، هناك العديد من الأسباب الإضافية التي تجعل الطبيب ينصح بتناول هرمونات إضافية.

العلاج التعويضي بالهرمونات ، الذي يشار إليه أيضًا باسم العلاج الهرموني لانقطاع الطمث ، يساعد في تقليل الهبات الساخنة والتعرق وأعراض انقطاع الطمث الأخرى، بالإضافة إلى ذلك ، فهو يساعد في تقليل مخاطر الإصابة بهشاشة العظام، بينما تحتوي بعض أشكال العلاج التعويضي بالهرمونات حصريًا على الإستروجين ، يحتوي البعض الآخر على هرمون البروجسترون أيضًا، لديهم في بعض الأحيان هرمون التستوستيرون.

تعتبر الهبات الساخنة وألم المهبل من الأعراض الشائعة لانقطاع الطمث والتي يتم علاجها في أغلب الأحيان بالعلاج الهرموني، في النساء بعد سن اليأس ، ثبت أيضًا أن العلاج الهرموني يقلل من الكسور ويوقف فقدان العظام.

ومع ذلك ، فإن استخدام العلاج الهرموني لا يخلو من المخاطر، يؤثر نوع العلاج الهرموني والجرعة ومدة العلاج والمخاطر الصحية الشخصية على هذه المخاطر، لتحقيق أفضل نجاح ، يجب تخصيص العلاج الهرموني لكل مريض وإعادة تقييمه بشكل دوري للتأكد من أن المزايا لا تزال تتجاوز العيوب.

ما هي فوائد العلاج التعويضي بالهرمونات؟

يستخدم العلاج الهرموني (HT) لعلاج العديد من أعراض سن اليأس ، مثل:

الهبات الساخنة

تشمل الأعراض المزعجة الأخرى لانقطاع الطمث التعرق الليلي وجفاف الجلد والحكة

فرصة أقل لكسر العظام وتقليل احتمالية الإصابة بهشاشة العظام

أبلغت العديد من النساء عن تحسن الحالة المزاجية والشعور العام بالصحة العقلية

انخفاض فرصة فقدان الأسنان انخفاض احتمالية الإصابة بسرطان القولون

انخفاض خطر الإصابة بمرض السكري

انخفاض طفيف في آلام المفاصل

ما هي المخاطر الصحية؟

في حين أن العلاج الهرموني (HT) يساعد العديد من النساء في تجاوز سن اليأس ، إلا أنه يحمل بعض المخاطر ، مثل أي وصفة طبية أو حتى الأدوية التي لا تستلزم وصفة طبية. تتكون الأخطار الصحية المعروفة من:

تتعزز مخاطر الإصابة بسرطان بطانة الرحم ، ولكن فقط إذا كان رحمك لا يزال موجودًا ولا تتناولين البروجستين جنبًا إلى جنب مع الإستروجين

زيادة خطر الإصابة بالسكتة الدماغية والجلطات الدموية

زيادة احتمالية الإصابة بحصوات المرارة

إذا بدأ العلاج بالهرمونات بعد منتصف العمر ، فهناك خطر مرتفع للإصابة بالخرف

يزداد خطر الإصابة بسرطان الثدي مع الاستخدام المستمر