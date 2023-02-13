شكرا لقرائتكم خبر عن هل دقيق الشوفان مفيد لمرضى السكر؟.. اعرف الإجابة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - مرض السكري هو حالة تؤثر على الملايين من الناس في جميع أنحاء العالم، يتميز بعدم قدرة الجسم على معالجة الجلوكوز وإنتاج كمية كافية من الأنسولين ، غالبًا ما يعاني الأشخاص المصابون بهذه الحالة من ارتفاع في مستويات السكر في الدم قد يكون ضارًا بالصحة ويؤثر سلبًا على الأعضاء على المدى الطويل، الجزء الجيد هو أنه من خلال النوع الصحيح من النظام الغذائي وبعض التعديلات على نمط الحياة ، يمكن التحكم في مرض السكري بسهولة، هناك الكثير من الأطعمة التي يجب تناولها لمن يعانون من مرض السكري ، ومنها دقيق الشوفان ،وفقا لما نشره موقع " food.ndtv".

هل دقيق الشوفان صحي لمرضى السكر؟

تناول دقيق الشوفان قد يكون له تأثير إيجابي على مستويات السكر في الدم،هناك دراسات مهمة تشير إلى حقيقة أن الشوفان يساعد بشكل رئيسي في إدارة مرض السكري. وكشف خبيرة التغذية الهندية ، جارجي شارما، أن الشوفان غني بالألياف القابلة للذوبان ، والتي تساعد في إدارة مستويات السكر في الدم، وتساعد هذه الألياف القابلة للذوبان على زيادة وقت العبور المعوي وتقليل امتصاص الجلوكوز.

5 أسباب تجعل دقيق الشوفان مفيدًا لمرضى السكر:محتوى الألياف:

يحتوي دقيق الشوفان على الكثير من الألياف القابلة للذوبان المعروفة باسم بيتا جلوكان والتي تمتصها الأمعاء مباشرة، يساعد هذا في تعزيز الإطلاق البطيء للجلوكوز في مجرى الدم ويمنع حدوث أي طفرات مفاجئة قد تضر بمرضى السكر .

صحة الأمعاء :

يساعد نمو البكتيريا الجيدة بفضل محتوى الألياف في الشوفان على تعزيز صحة الأمعاء، وبالتالي ، يمكن أن يعاني مرضى السكر من امتصاص العناصر الغذائية بشكل أبطأ وأفضل.

التغذية :

دقيق الشوفان غني بالكربوهيدرات المعقدة والبروتينات والألياف التي يمكن أن تجعلنا نشبع لفترة أطول وبالتالي ، فإننا نميل إلى تناول كميات أقل من الطعام ونمنع ارتفاع مستويات السكر في الدم.

صحة القلب:

دقيق الشوفان ممتاز لصحة القلب لدى مرضى السكر أيضًا وقد يساعد أيضًا في تقليل تراكم الكوليسترول والالتهابات في الجسم.

انخفاض مؤشر السكر في الدم:

الشوفان منخفض في مؤشر نسبة السكر في الدم ، وبالتالي فهو مثالي للأشخاص الذين يعانون من مرض السكري.

ما هو نوع دقيق الشوفان المناسب لتناوله في حمية السكري؟

اختر دقيق الشوفان المقطّع بالفولاذ أو الشوفان الملفوف بدلاً من الشوفان المعالج، وذلك لأن الشوفان المعالج يحتوي على الكثير من السكر وقد يكون ضارًا لمرضى السكر.

من الناحية المثالية ، يجب عليك استخدام الحليب قليل الدسم أو الحليب النباتي لخفض محتوى السعرات الحرارية في وعاء دقيق الشوفان، يمكن أيضًا تناول الشوفان مع الزبادي اليوناني، ويكمن إضافة المكسرات والفواكه الجافة بما في ذلك اللوز وبذور قرع العسل وبذور الكتان أو بذور الشيا.