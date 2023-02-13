شكرا لقرائتكم خبر عن الفوائد الصحية لتناول الجرجير.. أبرزها تقليل الإصابة بالسرطان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نبات الجرجير غني بفيتامين سي الذي يدعم جهاز المناعة ويساعدك على الشفاء من الإصابات ويدعم إنتاج الكولاجين الصحي، بالاضافة إلى أنه غني بالبوتاسيوم الذي يعتبر من أهم المعادن في الجسم، يساعد على تنظيم ضربات القلب ومستويات الملح وضغط الدم وحتى صحة عظامك، وذلك وفقًا لما نشره موقع webmd .

قالت الدراسة، إن الجرجير نبات مائي معروف بنكهته المميزة، يوجد في العديد من مصادر المياه من أوروبا إلى آسيا، وشق طريقه إلى العديد من أنواع المأكولات، ما يعني أن تناوله ليس مفيدًا لصحتك فحسب، بل إنه مفيد للبيئة.

اضافات الدراسة ان الجرجير من اكثر النباتات المحببة اثناء تناول الاكل لدي الاشخاص، لما يحتويه من فيتامينات غذائية مفيدة لجسم الإنسان، وتلك الفيتامينات هي فيتامين أ المعروف أيضًا باسم الريتينول - وهو مهم للحفاظ على صحة شبكية عينك ورؤية جيدة،،فيتامين سي ،فيتامين ك ،البوتاسيوم،الكالسيوم ،بيتا كاروتين، الكاروتينات، المغنيسيوم.

الفوائد الصحية للجرجير

1.تقليل مخاطر الإصابة بالسرطان

الجرجير مليء بالبيتا كاروتين والكاروتينات الأخرى المعروفة بكونها مضادات الأكسدة القوية، مثل معظم مضادات الأكسدة ، تم ربط الكاروتينات بتقليل الجذور الحرة في الجسم. يؤدي هذا إلى تقليل الإجهاد التأكسدي وتقليل مخاطر تلف الخلايا والسرطان والأمراض المزمنة الأخرى، مثل التهاب المفاصل.

2.تحسين صحة القلب

يمكن أن يساعد تناول الجرجير في دعم صحة قلبك. تم ربط مضادات الأكسدة الكاروتينات على وجه الخصوص بخفض ضغط الدم، وتقليل مخاطر الإصابة بأمراض القلب ، وحتى انخفاض خطر الإصابة بالنوبات القلبية والسكتات الدماغية. تشير الدراسات المبكرة إلى فائدة أخرى لصحة القلب: قد يساعد الجرجير في خفض نسبة الكوليسترول في الدم.

3.دعم صحة العظام

يعتبر الجرجير مصدرًا لثلاثة معادن مهمة لصحة العظام: الكالسيوم والبوتاسيوم والمغنيسيوم. الكالسيوم هو أكثر المعادن شيوعًا في جسمك. إذا لم تحصل على ما يكفي ، فقد تضعف عظامك ببطء بمرور الوقت، ما يؤدي إلى هشاشة العظام.

يؤثر الماغنيسيوم والبوتاسيوم بشكل غير مباشر على صحة الهيكل العظمي من خلال التأثير على نمو خلايا العظام. يمكن أن يساعد استهلاك ما يكفي من هذه المعادن في تقليل مخاطر حدوث مضاعفات هشاشة العظام والشيخوخة.