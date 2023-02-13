شكرا لقرائتكم خبر عن دراسة جديدة تسلط الضوء بشأن تأثير وباء كورونا على تأخر فحص السرطان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحدد البيانات الجديدة المنشورة في مجلة علم الأورام السريرية التأثير الهائل المستمر لوباء كورونا العالمي على فحص السرطان في الوقت المناسب، ما يسلط الضوء على الحاجة الملحة لمقدمي الرعاية الصحية لمعالجة التأخيرات الكبيرة في فحوصات الكشف عن السرطان لدى السكان الذين من المرجح أن يؤخروا الاختبار، وذلك وفقًا لموقع “medicalxpress”.

وقال كبير مؤلفي الدراسة إلكترا باسكيت، مدير مشارك لعلوم السكان والتوعية المجتمعية في مركز السرطان الشامل بجامعة ولاية أوهايو، مستشفى آرثر جي جيمس للسرطان ومعهد أبحاث ريتشارد جيه سولوف، وتشير البيانات إلى أنه ستكون هناك زيادات كبيرة في تشخيصات السرطان في مراحل لاحقة إذا لم نوقف هذا التأخير في الفحص.

وفي هذه الدراسة، أجرى باحثون في ولاية أوهايو وجامعة إنديانا استبيانًا بشأن سلوكيات فحص السرطان بين يونيو ونوفمبر 2020، كان جميع المشاركين في الدراسة ضمن النطاق العمري لفحص السرطان وشاركوا سابقًا في دراسات بحثية مع الإذن بإعادة الاتصال.

سُئل المشاركون في الاستطلاع عما إذا كانوا يخططون لإجراء اختبار فحص السرطان المقرر ثم تأجيله، والذي تضمن فحص الماموجرام، أو اختبار عنق الرحم، أو فحص دم البراز، أو تنظير القولون، أو اختبار فيروس الورم الحليمي البشري (HPV). تم استخدام أدوات التقييم الإحصائي لتحديد العوامل المرتبطة بتأخير فحص السرطان لكل اختبار مخطط.

من بين 7115 شخصًا استجابوا للاستطلاع، كان لدى 60٪ منهم اختبار فحص مجدول مخطط له في الفترة من يونيو إلى نوفمبر 2020. من بين أولئك الذين خططوا لإجراء اختبار فحص السرطان، قام 11٪ -36٪ بتأخير الاختبار المخطط له بسبب COVID-19، مع اختلاف حسب الاختبار.

على عكس الدراسات الأخرى التي فحصت التأخير العام في فحص السرطان ، قارنت هذه الدراسة الفروق الديموغرافية بين الأفراد الذين فعلوا ولم يخططوا لإجراء أي فحوصات للسرطان بعد مارس وديسمبر 2020.

كان التأخير في فحوصات السرطان ، خاصةً مسحة عنق الرحم واختبارات فيروس الورم الحليمي البشري ، بين الأفراد الأصغر سنًا والنساء من أصل إسباني والنساء في مجموعات عرقية / إثنية أخرى مصدر قلق خاص للباحثين. وتجدر الإشارة إلى أن 24٪ من المشاركين المؤهلين في الدراسة قاموا بتأخير تصوير الثدي بالأشعة السينية ، وتأخر 27٪ في اختبارات عنق الرحم وتأخر فحص تنظير القولون بنسبة 36٪.

لاحظ الباحثون أن تحديد خصائص الأفراد الذين كانوا ضمن النطاق العمري للفحص الموصى به من قِبل المبادئ التوجيهية ولكن لم يحددوا موعدًا له كان أمرًا بالغ الأهمية ، لأن هؤلاء السكان واجهوا تاريخيًا عوائق أمام الالتزام بفحوصات السرطان الموصى بها. قدم الاضطراب الوبائي COVID-19 المزيد من العوائق أمام الوصول إلى الرعاية الصحية.

وقال باسكيت: "تعزز بياناتنا الحاجة إلى عيادات الرعاية الصحية ومنظمات الصحة العامة لتشكيل شراكات على مستوى المجتمع للمساعدة في معالجة العوائق التي تحول دون رعاية هؤلاء السكان من أجل معالجة هذه العوائق المستمرة والمتعددة الطبقات أمام الرعاية والعمل على التغلب عليها". ، وهو المدير المؤسس لمركز العدالة الصحية للسرطان في OSUCCC-James.

يستشهد الباحثون على وجه التحديد بالدور المهم لبرامج التثقيف الصحي لإعلام الناس بتغطية فحص السرطان المتاحة من خلال قانون الرعاية الميسرة ، بالإضافة إلى خيارات الفحص المجانية أو منخفضة التكلفة لغير المؤمن عليهم أو أولئك الذين ليس لديهم إحالات من الطبيب. كما أشاروا إلى الدور المهم الذي يمكن أن تلعبه برامج الفحص المتنقلة في تقديم فحوصات فعالة من حيث التكلفة للسكان المحرومين من الخدمات. يحثون مقدمي الرعاية الصحية على النظر في توسيع نطاق الوصول إلى فحوصات السرطان على وجه التحديد في المجتمعات منخفضة الموارد من خلال برامج الفحص المتنقلة .

"الفحص مهم للمساعدة في الوقاية من السرطان واكتشافه في وقت مبكر عندما يمكن علاجه بنجاح. تعرف على الاختبارات التي تحتاجها واحصل على تلك