شكرا لقرائتكم خبر عن دراسة سويدية تحذر من تدخين السجائر الإلكترونية أثناء الحمل والرضاعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انتشرت السجائر الالكترونية بين الكثير من الاشخاص مؤخرا، نتيجة عدم خروج دخان منها، ولانهم يعتقدون بإنها أكثر أمان من السجائر التقليدية، وكان ذلك في حد ذاته اكثر خطورة لتعرض هولاء الأفراد إلى مخاطر الإصابة بالعديد من الأمراض التي من بينها التهابات الرئة وسرطان الرئة وبعض أمراض القلب وتسوس الأسنان، بحسب ما نشره موقع ديلي ميل.

قال فريق من الباحثون في إحدى الدراسات الأمريكية أن استخدام السجائر الإلكترونية أثناء الحمل يزيد من خطر موت الرضع المفاجئ، وتلك السجائر الإلكترونية والتبغ الرطب - التي يطلق عليها أحيانا التبغ الذي لا يدخن - انتشر بشكل متزايد بين الأمريكيين الذين يتطلعون إلى الإقلاع عن السجائر التقليدية ويتم بيعها في معظم المتاجر الصغيرة في الولايات المتحدة.

وأوضحت الدراسة أن الأغلبية تنظر إلى السجائر الالكترونية على أنها بديل أكثر أمانا للسجائر التقليدية، لكن الأدلة تثبت أنها تحمل مخاطر صحية خاصة بها.

وفي ذات السياق اثبتت الدراسة السويدية ، ان السجلات الطبية لأكثر من مليوني امرأة وأطفال على مدى سنوات ، اثبتت أن الأشخاص الذين استخدموا التبغ الرطب، يوضع عادة في الفم بين الشفتين واللثة" السجائر الالكترونية " ،أثناء الحمل زادوا من خطر وفاة طفلهم قبل عيد ميلاده الأول بنسبة 70%.

ومن جانبها قالت معدة الدراسة الرئيسية الدكتورة آنا جونيربيك، وهي طبيبة أطفال في معهد كارولينسكا في السويد، إنه يجب تجنب جميع أنواع منتجات النيكوتين أثناء الحمل. ونظرا للزيادة الهائلة في استخدام "snus " التبغ الرطب بين النساء الشابات في سن الخصوبة في السويد على مدى السنوات القليلة الماضية وتزايد شعبية السجائر الإلكترونية، تحتاج النساء إلى إعلامهن بالمخاطر المحتملة على الأجنة والرضع.

وتشير الدراسة إلى أن النيكوتين عامل خطر للوفاة المفاجئة للرضع، لذلك نستنتج أنه يجب تجنب جميع أنواع منتجات النيكوتين أثناء الحمل".ويعد النيكوتين ضارا لنمو الأطفال لأنه يمكن أن يسبب تلفا لرئتي وأدمغة الأطفال الذين لم يولدوا بعد.