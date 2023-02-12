شكرا لقرائتكم خبر عن اللحوم والمكسرات أغذية غنية بالزنك.. احرص على تناولها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - الزنك هو معدن يحتاجه جسمك للعديد من الأشياء، وله عدة فوائد منها حماية جهاز المناعة من مخاطر الإصابة ببعض الأمراض، ويصلح الأنسجة التالفة، والتئام الجروح، لا ينتج جسمك الزنك، لذا ستحتاج إلى الحصول عليه من نظامك الغذائي أو من المكملات الغذائية، وبحسب موقع "هيلث لاين" الطبي.

وكشفت الدراسة عن أن هناك الكثير من الأطعمة الغنية بعنصر الزنك الذي يحتاجه الجسم، منها اللحوم والمأكولات البحرية تحتوي على كميات جيدة من الزنك، بالإضافة إلى الأطعمة النباتية الغنية بالبروتين مثل الفول والمكسرات والبذور، تحتوي الحبوب الكاملة ومنتجات الألبان، ولا يخزن جسم الإنسان الزنك، الأمر الذي يجعل من الضروري تناول ما يكفي من هذا المركب بشكل يومي.

2.المكسراتتعد المكسرات مثل اللوز والكاجو والصنوبر من الأغذية الغنية بالزنك، بالإضافة إلى الدهون المفيدة والفيتامينات ومعادن أخرى.فإن المكسرات تخفض خطر الإصابة بعدد من الأمراض الخطيرة مثل السرطان والقلب.

الأطعمة الغنية بالزنك 1.اللحومتعتبر اللحوم الحمراء مصدرا جيدا للزنك، إذ يحتوي 100 جرام من لحم البقر مثلا على 4.79 ميليجرام من هذا المركب، أي قرابة 43.5 بالمئة من الحصة الضرورية منه لدى الرجال، و59.9 بالمئة بالنسبة للنساء.فإن اللحوم الحمراء من المصادر الغنية أيضا بالحديد وفيتامين "ب" والكرياتين.

3.البيضيحتوي البيض على كمية جيدة من الزنك إلى جانب مجموعة من الفيتامينات والمعادن الأخرى، بما في ذلك فيتامينات "ب" والسيلينيوم.كذلك يعتبر البيض الكامل أيضا مصدرا مهما للكولين.





4.الشوكولاتة الداكنةيوفر تناول 100 جرام من الشوكولاتة الداكنة 3.31 ميليجرام من الزنك، إلا أن خبراء التغذية ينصحون بعدم الإكثار منه نظرا لغناه بالسعرات الحرارية والسكر.