شكرا لقرائتكم خبر عن هل عدوى اللثة تتسبب فى اضطراب ضربات القلب؟.. تقرير يوضح والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - من الممكن أن يؤدي التهاب اللثة إلى سلسلة من مشاكل الأسنان من رائحة الفم الكريهة إلى النزيف وفقدان الأسنان، ووجد الباحثون في جامعة هيروشيما أنه يمكن أن يكون مرتبطًا بمشاكل أكثر خطورة في أماكن أخرى من الجسم القلب.

وفي دراسة نُشرت في JACC الفيزيولوجيا الكهربية السريرية، وجد الفريق ارتباطًا كبيرًا بين التهاب دواعم السن والتليف (وهو تندب في ملحق في الأذين الأيسر للقلب يمكن أن يؤدي إلى عدم انتظام ضربات القلب يسمى الرجفان الأذيني) في عينة من 76 مريضًا يعانون من الرجفان الأذيني. أمراض القلب.

وقال المؤلف الأول الدكتور شونسوكي مياوتشي، الأستاذ المساعد في مركز الخدمات الصحية بجامعة هيروشيما، أنه يرتبط التهاب دواعم السن بالتهاب طويل الأمد، ويلعب الالتهاب دورًا رئيسيًا في تطور التليف الأذيني ومرض الرجفان الأذيني، كما أنه منتسب إلى كلية الدراسات العليا للعلوم الطبية الحيوية والصحية بالجامعة.

ولقد افترضنا أن التهاب دواعم السن يؤدي إلى تفاقم التليف الأذيني، هذه الدراسة النسيجية للزوائد الأذينية اليسرى تهدف إلى توضيح العلاقة بين حالة التهاب دواعم السن الإكلينيكي ودرجة التليف الأذيني.

وتمت إزالة الزوائد الأذينية اليسرى جراحيًا من المرضى ، وقام الباحثون بتحليل الأنسجة لتحديد العلاقة بين شدة التليف الأذيني وشدة مرض اللثة، ووجدوا أنه كلما كان التهاب دواعم السن أسوأ، كان التليف أسوأ، ما يشير إلى أن التهاب اللثة قد يؤدي إلى زيادة الالتهاب والمرض في القلب.

وقال المؤلف المقابل يوكيكو ناكانو، أستاذ طب القلب والأوعية الدموية في كلية الدراسات العليا للطب الحيوي والعلوم الصحية بجامعة هيروشيما: "تقدم هذه الدراسة دليلًا أساسيًا على أن التهاب دواعم السن يمكن أن يؤدي إلى تفاقم التليف الأذيني ويمكن أن يكون عامل خطر جديد قابل للتعديل للرجفان الأذيني".

وفقًا لناكانو ، بالإضافة إلى تحسين عوامل الخطر الأخرى مثل الوزن ومستويات النشاط وتعاطي التبغ والكحول ، يمكن أن تساعد رعاية اللثة في إدارة الرجفان الأذيني الشامل. ومع ذلك ، حذرت من أن هذه الدراسة لم تؤسس علاقة سببية ، مما يعني أنه في حين أن أمراض اللثة والتليف الأذيني تبدو مترابطة ، لم يجد الباحثون أن أحدهما يؤدي بشكل قاطع إلى الآخر.

وقال ناكانو: "هناك حاجة إلى مزيد من الأدلة لإثبات أن التهاب دواعم السن يساهم في التليف الأذيني بطريقة سببية وأن العناية باللثة يمكن أن تغير التليف ". "أحد أهدافنا هو تأكيد أن التهاب دواعم السن هو عامل خطر قابل للتعديل للرجفان الأذيني ولتعزيز مشاركة أخصائيي الأسنان في إدارة الرجفان الأذيني الشامل. يعد التهاب دواعم السن هدفًا سهل التعديل مع تكلفة أقل بين عوامل خطر الرجفان الأذيني المعروفة . قد يعود تحقيق سلسلة الدراسة هذه بالفوائد على العديد من الأشخاص في جميع أنحاء العالم ".

بعد ذلك ، قال الباحثون إنهم يأملون في إجراء تجارب سريرية مستقبلية لتوضيح ما إذا كان التدخل اللثوي يقلل من حدوث الرجفان الأذيني ويحسن نتائج المرضى.