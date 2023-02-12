شكرا لقرائتكم خبر عن ماذا تفعل الإصابة بكورونا فى القلب؟.. باحثون يجيبون والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أظهرت دراسة جديدة أن الأشخاص الذين يدخلون المستشفى وهم مصابون بكورونا قد يكونون أكثر عرضة للإصابة بأضرار في القلب وذلك وفقًا لموقع "medicalxpress".

ففي وقت مبكر من الوباء، أشارت العديد من الدراسات إلى أن العديد من الناجين من كورونا قد تعرضوا لأضرار في القلب حتى لو لم يكن لديهم مرض قلبي كامن ولم يكونوا مرضى لدخول المستشفى.

فحصت الدراسة الجديدة، التي نُشرت يوم الجمعة في مجلة الدورة الدموية لجمعية القلب الأمريكية، طبيعة ومدى تلف القلب والالتهابات لدى أكثر الأشخاص المصابين بكورونا.

ودرس الباحثون 342 مريضًا مصابًا بفيروس كوفيد -19 لديهم مستويات عالية من بروتين تروبونين في 25 مستشفى في المملكة المتحدة بين يونيو 2020 ومارس 2021. وتعد المستويات المرتفعة من التروبونين في اختبارات الدم مؤشرًا قويًا على إصابة عضلة القلب الحادة أو النوبة القلبية .و يقوم الأطباء بشكل روتيني بفحص مستويات التروبونين لدى الأشخاص في المستشفى بسبب كورونا.

وتمت مقارنة المشاركين بمجموعتي تحكم ، واحدة مع 64 شخصًا تم نقلهم إلى المستشفى مع كورونا وكان لديهم مستويات تروبونين طبيعية ، ومجموعة ثانية من 113 شخصًا من نفس العمر والجنس وصحة القلب والأوعية الدموية ولكن بدون كورونا أو مستويات التروبونين المرتفعة الذين لديهم لم يكن في المستشفى.

وخضع جميع المرضى في المستشفى لفحص التصوير بالرنين المغناطيسي في غضون 28 يومًا من الخروج، كما تلقى المشاركون غير المقيمين في المستشفى التصوير بالرنين المغناطيسي.

ووجدت الدراسة أن 61% من الأشخاص الذين تم نقلهم إلى المستشفى مصابين بكورونا والذين لديهم مستويات عالية من التروبونين يعانون من تشوهات في القلب بما في ذلك التندب الناتج عن احتشاء عضلة القلب ، المعروف أيضًا باسم النوبة القلبية ، أو من الاحتشاء المجهري ، وكان هذا ما يقرب من ضعف المشاركين في كورونا في المستشفى مع التروبونين العادي (36 %) وأولئك الذين ليس لديهمكورونا والذين لديهم تروبونين طبيعي (31 %).

ولكن عندما يتعلق الأمر بالتهاب عضلة القلب المشتبه به ، وهو التهاب نادر وقاتل في عضلة القلب في بعض الأحيان ناتج عن عدوى فيروسية ، وجد الباحثون أن معدل الانتشار كان 6.7٪ في المشاركين المصابين بفيروس كورونا، والتروبونين المرتفع، مقارنة بـ 1.7% لدى من لا يعانون منه، وهذا أقل بكثير مما لوحظ في الدراسات السابقة ، وفقًا لجرينوود ، أستاذ أمراض القلب في معهد ليدز لأبحاث القلب والأوعية الدموية والسكري في إنجلترا وطبيب القلب في مستشفيات ليدز التعليمية NHS Trust.