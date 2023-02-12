شكرا لقرائتكم خبر عن تناول الكثير من الملح يؤثر سلبًا على جهازك المناعى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نحن نعلم أن تناول الكثير من الملح يمكن أن يرفع ضغط الدم ويزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية، وظهرت دراسة جديدة أجراها فريق بحث دولي أن الاستهلاك العالي للصوديوم يمكن أن يؤثر سلبًا أيضًا على جهاز المناعة لديك.

ذكرت الدراسة المنشورة في Cell Metabolism أن الملح يمكن أن يعطل عمل منظمات المناعة الرئيسية التي تسمى الخلايا التائية التنظيمية عن طريق إضعاف عملية التمثيل الغذائي للطاقة.

فريق البحث، بما في ذلك العلماء في مركز VIB لأبحاث الالتهاب وجامعة هاسيلت في بلجيكا ومركز Max Delbr ck بألمانيا، قد تساعد النتائج في فهم تطور أمراض المناعة الذاتية وأمراض القلب والأوعية الدموية.

ماذا يحدث لجسمك عندما تأكل الكثير من الملح؟

في دراستهم السابقة، وجدت المجموعات أن اتباع نظام غذائي غني بالملح يمكن أن يعطل عملية التمثيل الغذائي وتوازن الطاقة في أنواع معينة من الخلايا المناعية الفطرية التي تسمى الخلايا الوحيدة والبلاعم ويمنعها من العمل بشكل صحيح. بالإضافة إلى ذلك، اكتشفوا أن الملح يسبب خللًا في الميتوكوندريا، وهى محطات توليد الطاقة في خلايانا.

جعلت هذه النتائج الباحثين يتساءلون عما إذا كان تناول الملح المفرط قد يثير مشكلة مماثلة في الخلايا المناعية التكيفية مثل الخلايا التائية التنظيمية.

تعد الخلايا التائية التنظيمية بمثابة منظمات مناعية مهمة تساعد في الحفاظ على التوازن بين الوظيفة الطبيعية والالتهاب المفرط غير المرغوب فيه. ومن ثم، يشار إليهم أحيانًا باسم "الشرطة المناعية"، تم ربط تحرير هذه الخلايا بتطور أمراض المناعة الذاتية مثل التصلب المتعدد.

المخاطر الصحية الأخرى الناتجة عن استهلاك الكثير من الملح

الاستهلاك المفرط للملح يمكن أن يضر بصحتك بعدة طرق، على سبيل المثال، يمكن أن يسبب الكثير من الملح احتباس الماء، ما قد يؤدي إلى الانتفاخ والتورم.

يمكن أن يؤدي تناول الملح الزائد إلى زيادة خطر الإصابة بارتفاع ضغط الدم وأمراض القلب والسكتة الدماغية.

يرتبط تناول كميات كبيرة من الصوديوم أيضًا بزيادة خطر الإصابة بمرض السكري من النوع 2.

يمكن أن يؤثر الإفراط في تناول الصوديوم سلبًا على حياتك الجنسية. قد يحدث هذا بسبب انخفاض تدفق الدم إلى منطقة الحوض.

قد يؤدي تناول كميات كبيرة من الصوديوم إلى تلف الكلى ويؤدي بمرور الوقت إلى الفشل الكلوي .

تناول الكثير من الملح يمكن أن يسبب مشاكل في النوم.

يرتبط تناول الملح المفرط أيضًا بهشاشة العظام.

ما هي كمية الملح التي يجب أن تستهلكها يوميا؟

لا يزيد على 5 جرام حسب توصيات منظمة الصحة العالمية. لكن معظمنا يستهلك مرتين أكثر من الكمية الموصى بها.