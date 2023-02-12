شكرا لقرائتكم خبر عن 7 أعراض مقلقة لالتهاب الزائدة الدودية يجب ألا تتجاهلها.. منها الحمى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - الزائدة الدودية عبارة عن كيس صغير على شكل إصبع يوجد في الجانب السفلي من البطن، لا يوفر أي وظيفة حيوية ويمكن للمرء أن يعيش حياة صحية بدونه، في بعض الأحيان ، يكون هناك انسداد في الزائدة الدودية ، مما يسبب الالتهاب، يُعرف هذا الالتهاب في الزائدة الدودية المؤدي إلى ألم حاد عادة ما يكون هذا الألم قويًا ويزداد سوءًا مع زيادة الالتهاب، يبدأ ألم الزائدة الدودية حول السرة ثم ينتقل نحو البطن الأيمن، إذا لم يتم علاجه على الفور ، يمكن أن يتسبب في تمزق الزائدة الدودية وإطلاق البكتيريا الضارة في البطن ، وإليك علامات وأعراض التهاب الزائدة الدودية، وفقا لما نشره موقع " ndtv".

تعرف على أعراض الزائدة الدودية:

حمى خفيفة

ألم مفاجئ في البطن في الجانب الأيمن

ألم يزداد سوءًا أثناء السعال والمشي

غثيان

التقيؤ

فقدان الشهية

الإسهال ومشاكل الجهاز الهضمي الأخرى

من الحكمة استشارة الطبيب فورًا (خلال 48 ساعة) بعد ظهور هذه الأعراض.

يظهر التهاب الزائدة الدودية أعراضًا مماثلة عند الأطفال.

عوامل الخطر

العمر : هذه الحالة أكثر شيوعًا عند المراهقين والأشخاص في العشرينات من العمر.

الجنس : يصيب التهاب الزائدة الدودية الرجال أكثر من النساء

تاريخ العائلة : أولئك الذين لديهم تاريخ عائلي من التهاب الزائدة الدودية هم أكثر عرضة للإصابة به.

العلاج

عادة ، يتم إجراء الجراحة لإزالة الزائدة الدودية، عادة ما يتم إجراء اختبارات الدم والأشعة المقطعية والبول أثناء التشخيص.

المضاعفات

يمكن أن يؤدي التهاب الزائدة الدودية ، إذا لم يتم علاجه في الوقت المحدد ، إلى مضاعفات خطيرة ، يمكن أن ينشر التمزق العدوى في جميع أنحاء البطن ، مما قد يهدد الحياة، يمكن أن يؤدي انفجار الزائدة الدودية أيضًا إلى تراكم القيح في البطن.