شكرا لقرائتكم خبر عن 5 مشاكل بالجهاز الهضمي تدل على إصابتك بمرض الكبد الدهنى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - مرض الكبد الدهني هو حالة تتراكم فيها الدهون الزائدة في الكبد، ويعد الأشخاص الذين يعانون من زيادة الوزن هم أكثر عرضة للإصابة بمرض الكبد الدهني غير الكحولي خلال المرحلة الأولية، قد لا يعاني المرء من أي أعراض ولكن إذا تُرك دون علاج، فقد يؤدي إلى تلف دائم للكبد، يمكن أن تكون بعض مشاكل الجهاز الهضمي الشائعة أيضًا علامة على مرض الكبد الدهنى، وفقًا لما نشره موقع "ndtv".

مشاكل في الجهاز الهضمي يجب ألا تتجاهلها

1. الغثيان

2. فقدان الشهية الذي يمكن أن يؤدي إلى فقدان الوزن بشكل غير مقصود

3. آلام في البطن

أعراض أخرى:

يمكن أن يؤدي الكبد الدهني إلى بعض الأعراض الأخرى مثل:

جلد شاحب

ضعف

التعب الشديد

انتفاخ البطن والساقين

الشعور بالغثيان والقيء

عوامل خطر الإصابة بمرض الكبد الدهني:

يمكن أن تؤدي العديد من المشكلات الصحية إلى زيادة خطر الإصابة بالكبد الدهني غير الكحولي. وتشمل هذه:

ارتفاع مستويات الكوليسترول

وزن الجسم الزائد والسمنة

توقف التنفس أثناء النوم

داء السكري من النوع 2

متلازمة تكيس المبايض

خمول الغدة الدرقية

كيفية منع مرض الكبد الدهني غير الكحولي

يمكن أن يساعد اتباع نظام غذائي ونمط حياة صحيين في الوقاية من مرض الكبد الدهني، حتى أولئك الذين يعانون من هذه الحالة يجب أن يركزوا على نظامهم الغذائي وأسلوب حياتهم لمنع حدوث مضاعفات خطيرة. بعض هذه النصائح هي:

اتبع نظامًا غذائيًا متوازنًا غنيًا بالحبوب الكاملة والبروتينات الخالية من الدهون ومنتجات الألبان قليلة الدسم والدهون الصحية والفواكه الطازجة.

استهلك أطعمة منخفضة السعرات وعالية الألياف

يجب تجنب الصوديوم والكربوهيدرات المكررة والدهون المتحولة والدهون المشبعة.

اشرب الكثير من الماء

الحفاظ على وزن صحي

إدارة مستويات السكر في الدم الصحية

تمرن لمدة 30 دقيقة على الأقل في اليوم