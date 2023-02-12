شكرا لقرائتكم خبر عن 5 مشاكل صحية تحدث لك بعد سن الـ50.. أبرزها هشاشة العظام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - مع التقدم فى العمر، تزداد المشاكل الصحية المتعلقة بالشيخوخة، وتختلف تطور هذه الحالات، اعتمادًا على الجينات، ونمط الحياة، وعوامل أخرى، بينما يتمتع بعض الأشخاص الذين يبلغون من العمر 80 عامًا بالقدرات الجسدية والعقلية للأشخاص البالغين من العمر 30 عامًا، وإليك أكثر المشاكل الصحية شيوعًا التي يمكن أن تحدث عند بلوغ سن الخمسين، وفقًا لما نشره موقع "eatthis".

1 ضغط دم مرتفعيُعد ارتفاع ضغط الدم سببًا رئيسيًا للسكتة الدماغية والنوبات القلبية وأمراض الكلى وغيرها من المشكلات التي قد تؤدي إلى الوفاة، يصبح أكثر انتشارًا بين الأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 60 عامًا حيث تصبح الأوعية الدموية أقل مرونة.



ارتفاع ضغط الدم، المساهم الرئيسي في تصلب الشرايين ، هو أكثر الأمراض المزمنة شيوعًا لكبار السن.





2 ارتفاع الكولسترولووفقًا للدراسة التي نُشرت في Frontiers in Public Health ، فإن أمراض القلب والأوعية الدموية تظل السبب الأكثر شيوعًا لوفاة كبار السن، على الرغم من انخفاض معدلات الوفيات في العشرين عامًا الماضية.

يمكن أن يؤدي ارتفاع نسبة الكوليسترول في الدم إلى تصلب الشرايين وانسداد الأوعية الدموية إذا تركت دون علاج، وقالت الدراسة إن تصلب الشرايين يسبب التهابا وتغيرات أخرى في الأوعية الدموية تزيد من مخاطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية الدماغية وأمراض الأوعية الدموية الطرفية والضعف الإدراكي وتلف الأعضاء الأخرى.

3 التهاب المفاصلهشاشة العظام هي ثاني أكثر الحالات المزمنة شيوعًا بين كبار السن الأمريكيين وسبب شائع للألم المزمن والعجز وفقًا للدراسة التي نُشرت في Frontiers in Public Health .، وقالت الدراسة إن حوالي 52 % من البالغين من العمر 85 عامًا يعانون من هذا المرض ، وهو يحدث بشكل أكثر شيوعًا بين النساء أكثر من الرجال، كما تعد السمنة عامل خطر للإصابة بهشاشة العظام، يزداد معدل التهاب مفاصل الفخذ والركبة مع تقدم العمر.

4 السكريووفقًا للدراسة التي أجرتها مجلة Frontiers in Public Health، فإن معدلات الإصابة بمرض السكري آخذة في الازدياد مع تقدم في العمر وزيادة الوزن ، يرتبط مرض السكري بمضاعفات تشمل أمراض الشرايين الطرفية والاعتلال العصبي المحيطي ، مما يساهم في الإصابة بقرح القدم السكرية وبتر الأطراف.

5 هشاشة العظامتؤدي الشيخوخة إلى فقدان كثافة العظام لدى كل من الرجال والنساء، على الرغم من أن الأخير من المرجح أن يصاب بها بعد سن الخمسين، ويعزى ذلك إلى انقطاع الطمث، حوالي 20 % من النساء فوق سن الخمسين مصابات بهشاشة العظام ، وفقًا لمراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها. أظهرت دراسة نشرت في مجلة Frontiers in Public Health أن هشاشة العظام مرتبطة بزيادة معدل كسور العظام.