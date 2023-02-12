وصفة مغربية لنسف دهون البطن في 7 أيام

بيروت - نادين محمد - الحصول على جسم مشدود وبطن منحوت دون تجويع نفسك، حلم ترغب كل امراة في تحقيقه، ويمكنك تحقيق ذلك من خلال الوصفة المغربية التي نقدمها لك في هذا المقال، شرط أن يرافقها نظام غذائي متوازن؛ لتكون النتائج مرضية خلال 7 أيام، مع ضرورة الابتعاد عن الأطعمة المليئة بالدهون، وكذلك المشروبات الغازية التي تتسبب في زيادة الوزن.

كيفية إعداد الوصفة المغربية

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المقادير:

كوب ماء كبير

ملعقة كبيرة من الزعتر المطحون

ملعقة كبيرة من البابونج المطحون

ملعقة كبيرة من الروزماري مطحون «عشبة إكليل الجبل».

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طريقة التحضير:

1- أحضري وعاءً وضعيه على النار ثم ضعى الماء واتركيه حتى الغليان

2- أضيفي باقي المكونات في الوعاء

3- اتركي الخليط على النار مدة 20 دقيقة

4- قومي بتصفية الخليط جيدًا.

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طريقة الاستعمال:

اشربي الخليط على الريق قبل الإفطار بساعة على الأقل، على أن يكون باردًا أو ساخنًا حسب الرغبة، ويتم تناول كوب واحد فقط يوميًّا.

ملاحظة من الجميلة: يستحسن استشارة اختصاصي قبل تطبيق أي من الوصفات.