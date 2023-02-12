كيفية تجنب اصوات البطن المحرجة و أسبابها

هل تتعرضين أحياناً لمواقف محرجة نتيجة ظهور أصوات مفاجئة من بطنكِ؟.. إنّ أصوات البطن مثل الهدر أو القرقرة من المعدة ترتبط عادةً بالجوع، إلا أنها يمكن أن تحدث في أي وقت ولأسباب أخرى؛ ولعل الخبر السارّ هو أن هذه الأصوات غالباً ما تكون جزءاً طبيعياَ من عملية الهضم. في السطور التالية، ستتعرفين بشكل أكثر تفصيلاً على أسباب أصوات البطن المحرجة.

أصوات البطن: ما هي أسبابها؟

يمكن أن يأتي الهدير أو الغرغرة من المعدة أو الأمعاء الدقيقة، وعادة ما ترتبط هذه الأصوات بالجوع، لأنه عندما تكون المعدة أو الأمعاء فارغين، بدون أي محتويات فيها، تصدر الأصوات بسبب:

- تقلص عضلي في جدار الأمعاء؛

-سوائل داخل الأمعاء؛

-غاز داخل الأمعاء.

وفيما يلي بعض الأسباب التي قد تجعلك تلاحظين أصواتاً غريبة في المعدة:

1-الهضم الطبيعي

يمكن أن تكون الغرغرة التي تسمعينها جزءاً من عملية الهضم الطبيعية، فعندما يكون الهواء والسائل في أمعائكِ، فإن الأمعاء تحركهما عن طريق الانقباض، ويمكن للحركة أن ترتد عبر المعدة وتسبب هذه الأصوات.

2-اضطراب الجهاز الهضمي

في بعض الأحيان، قد يكون سبب ضجيج المعدة المفرط هو اضطراب في الجهاز الهضمي، مثل متلازمة القولون العصبي (IBS)، كما يسبب القولون العصبي أيضاً أعراضاً أخرى مثل التشنج والإسهال والانتفاخ والغازات.

3-عدم تحمل الطعام

يعاني بعض الأشخاص من قرقرة متكررة أو ضوضاء أخرى بسبب عدم تحمل الطعام، إذ يمكن أن يؤدي عدم اكتمال الهضم إلى تكون الغازات في الأمعاء.

وتشمل الأطعمة التي تُسبب هذه الحالة ما يلي:

-الغلوتين؛

-منتجات الألبان؛

-الفاصوليا والبقوليات؛

-بعض الفواكه والخضراوات؛

-حبوب كاملة غنية بالألياف.

4-صعوبات في التنفس

التنفس من خلال صدركِ والذي يتسبب في ارتفاع كتفيكِ مع كل نفس، وتمدد الصدر فقط، يعزز التنفس الضحل، وهذا يعني أن كمية أقل من الأكسجين تدخل الدم، وقد يتأثر الهضم جراءها... هل ترغبين في التعرف على المزيد عن أعراض ارتجاع المريء الصامت؟

5-انسداد معوي

قد تكون الضوضاء العالية جداً في المعدة من أعراض انسداد الأمعاء، وهي حالة تحدث عندما لا يتمكن الطعام والبراز من التحرك بحرية من المعدة إلى المستقيم.

قد تشمل العلامات الأخرى للانسداد ما يلي:

-ألم شديد أو تقلصات في بطنك؛

-التقيؤ؛

-الشعور بالشبع؛

-انتفاخ البطن؛

-عدم القدرة على إخراج الغازات أو البراز.

طريقة التخلص من أصوات البطن

رغم أنكِ قد لا تكونين قادرة على منع أصوات المعدة تماماً، إلا أن بعض الإجراءات البسيطة يمكن أن تساعدكِ في تجنّب تكرار هذه الحالة، أبرزها ما يلي:

-الابتعاد عن الأطعمة المسببة للغازات وضيق الجهاز الهضمي مثل، الفاصوليا والبروكلي والكرنب والقرنبيط والبصل والفطر والبازلاء، وجميع أنواع الحبوب.

-تناول وجبات صغيرة ومتكررة؛ فقد يكون من الصعب هضم الوجبات الأكبر حجماً، لذلك من الجيد محاولة تناول عدة وجبات صغيرة على مدار اليوم.

-تناول الطعام ببطء ومضغ الطعام جيداً، إذ يمكن أن يساعد الأكل ببطء في الهضم الكلي وقد يقلل أيضاً من الضوضاء غير المرغوب فيها.

-تجنّب المشروبات الغازية، حيث تُسبب هذه المشروبات الغازات والانتفاخ، كما يمكن أن يتسبب الشرب من القشة ابتلاع المزيد من الهواء، مما يؤدي إلى المزيد من الغازات.

-تجربة تمارين التنفس البطني، التي تتضمن التنفس ببطء وعمق من خلال البطن بدلاً من الصدر، فقد تساعد هذه الطريقة في تحسين صحة الجهاز الهضمي.

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