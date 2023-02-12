خطوات التخلص من سمنة الذراعين بطرق آمنة وفعالة

نظراً إلى أن مستويات هرمون التستوستيرون لدى النساء أقل من الرجال، يمكن أن يكون بناء العضلات أيضاً عملية أكثر شمولاً. علاوة على ذلك الإجهاد، والنظام الغذائي السيئ، وقلة النوم، وتقلبات الوزن بسبب الحمل و/ أو انقطاع الطمث، والوراثة؛ جميعها عوامل مسؤولة عن تكديس الدهون ولا سيما في الذراعين. في التقرير الآتي، الإجابة على السؤال الشائع كيف أتخلص من سمنة الذراعين؟

نصائح تفيد في التخلص من السمنة في الذراعين

بشكل عام، يميل الرجال إلى أن يكون لديهم دهون أقل، وغالباً ما تخزن في المعدة، فيما تخزن النساء الدهون في عدة أماكن، بما في ذلك الذراعين. هناك أيضًا مكوّن هرموني قوي لترسبات الدهون، وهذا هو السبب في أن النساء قد يعانين من دهون الذراع.

يعتقد العديد من الخبراء أن أفضل طريقة لفقدان دهون الذراع هي إستراتيجية إنقاص الوزن الشاملة التي تتميز بنظام غذائي متوازن، وتمارين المقاومة، وخيارات نمط الحياة الصحية. إذا كان هدفك هو التخلص من سمنة الذراعين والدهون المتراكمة في تلك المنطقة، فعليك استهداف وزن الجسم الكلي ونسبة الدهون. في الآتي بعض الخطوات المفيدة في هذا الإطار:

1. حمية غذائية قليلة السعرات الحرارية

إذا كنت تزودين جسمك بسعرات حرارية أقل مما يحتاجه للقيام بوظائفه، فإنك تضعين جسمك في حالة نقص في السعرات الحرارية، ما قد يؤدي إلى فقدان الوزن. ما رأيك بالتعرف على كيفية حساب السعرات الحرارية في الطعام؟.

2. التقليل من السكريات المكررة

إن تجنب الأطعمة الغنية بالدهون والأطعمة المصنّعة والسكريات المكررة، والإفراط في تناول الكربوهيدرات التي تفتقر إلى المغذيات، يمكن أن يعزز عملية التمثيل الغذائي لفقدان الدهون في الذراعين.

3. تناول الألياف

تساعد الأطعمة الغنية بالألياف في إنقاص الوزن. وتشمل البروكلي والفاصولياء والتوت والأفوكادو والتفاح والحبوب الكاملة.

4. رفع الأثقال

يسمح بناء عضلات الجسم بأن يصبح أكثر كفاءة في حرق الدهون. يوصى باستهداف عضلات الذراعين، وأداء تمرينات الضغط، والسحب، والضغط على الصدر، وتمارين العضلة ذات الرأسين، وإطالة العضلة ثلاثية الرؤوس، والرفع الجانبي؛ جميعها تساعد على شدّ عضلات الذراع.

5. التمارين الهوائية

يعد المشي لمسافات طويلة والجري وركوب الدراجات والسباحة والتجديف خيارات ممتازة للتخلص من سمنة الذراعين. فالتمارين الهوائية تقدم فوائد جمة للنساء، قد ترغبين بمعرفتها.

6. شرب المزيد من الماء

إن شرب كمية كافية من الماء مهم جداً للحفاظ على كفاءة التمثيل الغذائي، بالإضافة إلى المساعدة في التحكم في الرغبة الشديدة في تناول الطعام.

7. نوم أفضل

يمكن أن يؤدي الحرمان من النوم إلى تقليل كمية الدهون التي يتم حرقها في الليل. إن الأفراد الذين ينامون أقل من 7 ساعات في الليلة لديهم فرصة متزايدة للإصابة بالسمنة.

عندما نُحرم من النوم، فإننا نميل إلى اتخاذ خيارات طعام غير صحية، ونشتهي الأطعمة الغنية بالملح والسكر. بشكل عام، يعود فقدان الوزن إلى اتباع نظام غذائي متوازن، والحفاظ على قدر كافٍ من التمارين، واتباع أسلوب حياة صحي. إذا كنت ترغبين في معرفة المزيد عن فقدان الوزن، فاستشيري اختصاصي رعاية صحية حول الروتين المناسب الذي يتناسب مع نوع جسمك وعمرك وجنسك وأسلوب حياتك وأهدافك.

كم من الوقت يستغرق فقدان دهون الذراعين؟

تعد الدهون من العناصر الغذائية الأساسية التي تحتاجها أجسامنا، وهي ضرورية للقيام بوظائف مثل التمثيل الغذائي الصحي وتنظيم درجة الحرارة وحماية أعضائك من التلف. يمكن للشخص العادي أن يفقد الدهون في غضون 4 إلى 6 أسابيع بعد تدريب معين ونظام غذائي صحي.

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