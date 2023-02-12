فوائد رجيم البطاطس والزبادي لخسارة الوزن

تتعدّد أنواع وأشكال الأنظمة الغذائية الخاصة بفقدان الوزن منها المعتمد على البروتين والخضروات والفاكهة، ومنها ما هو أغرب من ذلك يعتمد على النشويات؛ ولعل أحد الأشكال الخاصة برجيم النشويات هو رجيم البطاطس والزبادي.

حول هذا الرجيم تؤكد اختصاصية التغذية ميرنا الفتى إلى أن "هذا النوع يعتبر من ضمن الأنظمة الغذائية المتبّعة لخسارة الوزن خلال فترة زمنية قصيرة، مع العلم أنه فقير بالحديد، كما يعدّ نوعاً من أنواع الديتوكس لأنه يساعد الجسم على التخلص من الماء الزائد وحرق سعرات حرارية أكثر. تحتوي البطاطس على عناصر غذائية هامة مثل البوتاسيوم، الفيتامينات، المعادن والألياف الغذائية التي تعزز عملية الهضم وتساعد على الشعور بالشبع لفترة أطول". وتتابع الإختصاصية متحدثة عن رجيم البطاطس والزبادي بالتفصيل:

اختصاصية التغذية ميرنا الفتى

نظام البطاطس والزبادي الغذائي

-يعدّ رجيم البطاطس والزبادي من الأنظمة الغذائية التي تحتوي على سعرات حرارية منخفضة.

-يعتمد ريجم البطاطس المسلوقة والزبادي على بضعة خطوات تساعدك على خسارة وزنكِ خلال أسبوع تقريباً.

- لا بدّ من اتباعه لمدة لا تزيد عن أسبوع حتى لا يفقد الجسم عناصره الهامّة ومنها الحديد.

-يمكنكِ تناول ما يقرب من 2 كيلوغرامات من البطاطس المسلوقة مقسّمة على وجباتكِ اليومية.

-يسمح بتناول الزبادي خالِ الدسم خلال وجبة الإفطار.

-تجنّبي إضافة الملح إلى وجباتك ِعند اتباع هذا الرجيم .

-يُسمح بتناول الشاي والقهوة والأعشاب دون إضافة السكر.

-تجنّبي ممارسة التمارين الرياضية الشاقة خلال اتباع هذه الحمية.

-يُسمح بتناول بعض الخضروات منخفضة السعرات الحرارية مثل الكوسا.

-يُسمح بتناول القليل من اللحوم خالية الدهن أو الأسماك المشوية.

-يمكنكِ تناول الفاكهة على وجبة العشاء لكن لابدّ أن تكون منخفضة السعرات الحرارية مثل الأناناس والفراولة.

فوائد رجيم البطاطس والزبادي

-يقّوي رجيم البطاطس والزبادي جهاز المناعة لاحتوائه على العناصر الغذائية اللازمة للحفاظ على النشاط والطاقة أثناء فقدان الوزن.

-يساعد تناول البطاطس والزبادي في الوقاية من خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية عن طريق تقليل الالتهاب والإجهاد التأكسدي.

-تقلل البطاطس الرغبة في تناول الطعام وتعطي شعوراً بالشبع عن طريق إبطاء عملية الهضم، مما يجعلها تساعد على فقدان الوزن بشكل أسرع.

-تحتوي البطاطس على العديد من الفيتامينات والمعادن الأساسية، مثل فيتامين سي C، فيتامين بي6 B6، البوتاسيوم، المغنيسيوم، النياسين، الفوسفور، حمض الفوليك ومضادات الأكسدة والألياف.

-يحتوي الزبادي على نسبة عالية من الكالسيوم والذي يساعد على الحفاظ على قوة العظام والأسنان، ويساعد البروتين والفوسفور الموجود في اللبن على امتصاص الكالسيوم بشكل أفضل.

-يحتوي الزبادي على البكتيريا الجيّدة والمفيدة للأمعاء والتي تساعد في عملية الهضم، ومنع الإمساك والانتفاخ والدهون الزائدة في منطقة البطن، وزيادة التمثيل الغذائي.

لا شكّ أن هذا الرجيم فعّال جداً من أجل خسارة الوزن. ما رأيكِ أن تتعرّفي الى فوائد الليمون الأسود لجرثومة المعدة ولمشاكل مرضية أخرى؟

ما هي الفوائد الصحية التي تتميّز بها البطاطس؟

البطاطس قليلة السعرات الحرارية

-البطاطس سواء كانت حلوة أو عادية فهي خالية من الدهون وقليلة السعرات الحرارية وغنية بالمغذيات، وتقدّم إضافة جيدة لنظام غذائي لفقدان الوزن، كما أنها مصدر غني بفيتامين C وحمض الفوليك، البوتاسيوم وفيتامين B6.

-رجيم البطاطس سهل التطبيق، وكما يوضح اسمه، فإنه يعتمد على البطاطا المسلوقة كمكوّن رئيسي في الوجبات، بالإضافة إلى الزبادي القليل الدسم، الذي يلعب أيضاً دوراً في خسارة الوزن. وخلال الرجيم، يتم تناول البطاطس المسلوقة بالماء من دون ملح، أو أية إضافات أخرى، مع الزبادي بأي كمية حتى الشبع.

-توفّر كمية النشا من البطاطس جنباً إلى جنب مع حمض اللاكتيك من الزبادي القليل الدسم، كمية كافية من السعرات الحرارية للجسم، وتشعرك ِبالرضا وعدم الحاجة إلى الطعام.

-يعمل رجيم البطاطس على إنقاص الوزن بسرعة خلال أيام قليلة فقط، حيث ينصح بالمواظبة على اتباعه لمدة لا تقلّ عن 3 أيام، يتم خلالها تناول البطاطس واللبن فقط.

- بشكل عام يعتبر رجيم البطاطس والزبادي آمن نسبياً، لكن بعض الأنظمة الغذائية ليست مناسبة لجميع النساء، لذلك ينصح باستشارة الطبيب قبل تجربتها.

-يمكن تناول البطاطس المسلوقة أثناء فترة الرجيم ما بين 900 غرام إلى 2 كيلوغرامات بدون أي إضافات مثل الكاتشب، الزبدة أو الجبن، ويجب تجنّب تناول البطاطس المقلية حيث إنها تحتوي على سعرات حرارية عالية.

-لا مانع من شرب الماء والقهوة السوداء والشاي عند الشعور بالعطش.

-يجب أخذ الحذر عند ممارسة الرياضة، حيث إنه ينصح بالقيام بالتمارين الخفيفة فقط، مثل المشي أثناء القيام برجيم البطاطس والزبادي.

-يجب تناول الأدوية المعتادة حسب توجيهات الطبيب، وعدم تناول أي فيتامينات أو مكمّلات غذائية دون الرجوع إلى الطبيب أولًا.

-يمكن تكرار رجيم البطاطس والزبادي مرتين في الشهر، لكن يجب أخذ استراحة بعد ذلك لمدة شهر على الأقل.

بعدما تعرّفتِ الى رجيم البطاطس والزبادي.

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