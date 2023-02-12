لن تصدقي .. فوائد السريس لحمايتك من 7 أمراض

بيروت - نادين محمد - فوائد السريس عديدة؛ هو يقدم مجموعة من الفوائد الصحية ذات قيمة لخصائصه الطبية، وقد يساعد في علاج مرض السكري، وقد يقلل السريس أيضًا من خطر الإصابة بالسرطان ومكافحة الالتهابات؛ لأنه يحتوي على مركبات نشطة بيولوجيًا. في حين أن محتواه من الكالسيوم وفيتامين K يمكن أن يقوي العظام، فإن محتواه من الحديد قد يساعد في منع فقر الدم.

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1. يقلل من مخاطر الإصابة بالسرطان

تعد من أهم فوائد السريس احتواؤه على مضادات الأكسدة التي تحمي من خطر الإصابة بالسرطان، وتساعد على موت الخلايا السرطانية، وتعزيز آثار العلاج الكيميائي لعلاج سرطان البروستات و القولون والمستقيم.

يساعد تناول نبات السريس على منع سرطان الكبد والبنكرياس على الرغم من أن هذه النتائج مشجعة، إلا أن هناك حاجة إلى مزيد من البحث لفهم وتحديد كيف يمكن للسريس أن يمنع ويعالج السرطان.

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2. يساعد في علاج مرض السكري

تعد من فوائد السريس الأخرى غناه ببعض المركبات النشطة بيولوجيًا التي تقدم فوائد مضادة لمرض السكري، ويحتوي جذر السريس على الكربوهيدرات المعقدة التي تساعد في تنظيم مستويات السكر في الدم.

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3. يعزز صحة القلب

أظهرت الدراسات أن السريس يخفض بشكل كبير من مستويات الدهون الثلاثية والكوليسترول في الدم وتراكم الدهون في الكبد، كما يحارب الإجهاد التأكسدي أيضًا ويعزز صحة القلب عن طريق خفض مستويات ضغط الدم.

يحتوي السريس على البوتاسيوم الذي يساعد في خفض مستويات ضغط الدم.

4. إنقاص الوزن

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وُجد أن السريس له تأثيرات مشابهة لعقار إنقاص الوزن المعروف (أورليستات)، والذي يعمل عن طريق تثبيط إنزيم الليباز البنكرياس، و هو إنزيم يتم إطلاقه أثناء الهضم يساعد في تكسير الدهون. يمكن أن يؤدي تثبيط هذا الإنزيم إلى تغيير طريقة امتصاص الدهون في الجسم مما قد يساعد في إنقاص الوزن.

يعد السريس من الأعشاب المُرة والتي يساعد تناولها كشاي قبل الأكل على تحفيز إفرازات المعدة، وتعزز تكسير الكوليسترول والدهون.

5. تعزيز صحة العظام

تعد من فوائد السريس الأخرى غناه بفيتامين K والكالسيوم، وكل من هذه العناصر الغذائية مرتبطة بصحة العظام، وتعمل على زيادة كثافة المعادن في العظام، وتقلل من معدلات الإصابة بالكسور.

يؤثر تناول الكالسيوم أيضًا على صحة العظام بطريقة إيجابية، ويلعب دورًا مهمًا في منع فقدان العظام والكسور، وقد تحتوي المركبات الموجودة في السريس على البريبايوتكس، والتي وجدت أنها تعزز امتصاص الكالسيوم.

6. يحسن صحة الكبد

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تعد فوائد السريس في الحفاظ على صحة الكبد بعدة طرق؛ حيث يمكن أن يخفف من مرض الكبد الدهني الناجم عن النظام الغذائي عالي الدهون، وكذلك يقلل من الإجهاد التأكسدي.

تشير بعض الأبحاث أيضًا إلى أن السريس يمكن أن تعزز التعافي من إصابة الكبد.

7. يعزز المناعة

قد يكون لمحتويات الفلافونويد في السريس تأثير كبير على جهاز المناعة؛ حيث يحتوي على أحماض دهنية، والتي وجدت أنها تعزز وظيفة المناعة وتمنع الأمراض المعدية.

قد يغذي السريس أيضًا خلايا الدم في الجسم؛ حيث يساعد في تحقيق توازن طبيعي لخلايا الدم الحمراء وخلايا الدم البيضاء، وبهذه الطريقة قد يعزز جهاز المناعة.

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8. يمنع فقر الدم

تشير بعض الأبحاث إلى أن السريس يمكن أن يساعد في منع فقر الدم لاحتوائه على الحديد، فكوب واحد من السريس المفروم (55 جم) يحتوي على حوالي 2 مجم من الحديد.

9. يمنع احتباس الماء في الكلى

يمكن أن تساعد الخصائص المدرة للبول في السريس ومحتواه العالي من البوتاسيوم في منع احتباس الماء في الكلى. ومع ذلك، إذا كنت تعانين من مرض في الكلى، فاستشيري طبيبك قبل تناول السريس.

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10. يعزز صحة الجلد

تشير الدراسات إلى أن مستخلصات السريس يمكن أن تحمي الجلد من أضرار الأشعة فوق البنفسجية، والوقاية من الشيخوخة من خلال استخدام عصارة السريس.

ملاحظة من "الجميلة" : يجب مراجعة الطبيب أو المختص قبل تناول السريس.

المصدر : موقع هيلث لاين