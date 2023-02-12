أعراض الكبد الدهني وأفضل رجيم غذائي يخلصك منه

بيروت - نادين محمد - تشمل الأعراض الرئيسية لمرض الكبد الدهني الانتفاخ وفقدان الوزن المفاجئ والشيب المبكر للشعر وعسر الهضم ورائحة الفم الكريهة .

لكن في كثير من الحالات، لا تظهر الأعراض حتى لو كان المرض في مرحلة متقدمة ومن ثم يجب الانتباه إلى نظامك الغذائي ونشاطك البدني لحماية نفسك من أمراض الكبد. إليك أبرز الأطعمة التي تحافظ على صحة الكبد والتي يجب تناولها لعلاج الكبد الدهني.

1. السمك

تحتوي الأسماك الدهنية على أحماض أوميغا 3 الدهنية التي تساعد في تقليل الالتهاب، وتحفيز فقدان الوزن عن طريق إعادة نسبة أوميغا 3 إلى أوميغا 6 إلى المستويات الطبيعية.

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2. زيت الزيتون

يعتبر زيت الزيتون مصدراً رائعاً للأحماض الدهنية الأحادية غير المشبعة التي تساعد مرضى الكبد الدهني غير المشبع على تحسين حالتهم .

تناولي من 4-5 ملاعق كبيرة من زيت الزيتون يومياً استخدمه لتحضير تتبيلات السلطة وتحميصها ، وخبزها .

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3. الأفوكادو

يعد غنياً بالأحماض الدهنية الأحادية غير المشبعة، والتي تساعد في تقليل زيادة الوزن الناتجة عن الالتهابات وتقليل مستويات الكوليسترول السيئ (LDL) والدهون الثلاثية في الدم، وزيادة الكوليسترول الجيد. كوليسترول HDL)) وبالتالي، فإن الأفوكادو مفيد جدًا لفقدان الوزن .

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4. الجوز

أثبتت الأبحاث العلمية أن الجوز مصدر كبير لمضادات الأكسدة والدهون الصحية، ويجب تناوله بشكل منتظم عن طريق إضافته إلى عصائر الإفطار أو وعاء دقيق الشوفان.

5. الخضروات والفواكه

يمكن أن يساعد تناول الخضروات والفواكه على أساس يومي في تقليل نسبة الدهون لديك و تقليل الدهون في الكبد.

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6. الشاي الأخضر

الشاي الأخضر من أفضل المشروبات لفقدان الوزن؛ فهو غني بمضادات الأكسدة التي تساعد في تقليل التهاب و إنزيمات الكبد.

يمكنك تناول 3-4 أكواب من الشاي الأخضر يوميًا للمساعدة في التخلص من الدهون الزائدة.

الصورة من موقع AdobeStock

7. الثوم

مركب الأليسين الموجود في الثوم هو أحد مضادات الأكسدة القوية التي تحميك من الأمراض المختلفة، وتقلل الالتهاب وتطرد السموم .

من الأفضل تناول فص ثوم نيء في الصباح أو يمكنك إضافة الثوم إلى الحساء وتوابل السلطة والبطاطس المقلية.

الصورة من موقع AdobeStock

8. بذور عباد الشمس

بذور عباد الشمس غنية بالأحماض الدهنية الأحادية غير المشبعة والألياف الغذائية. تظهر الأبحاث أن تناول بذور عباد الشمس يمكن أن يساعد في تقليل الإجهاد التأكسدي وعلاج الكبد الدهني غير الكحولي.

أضيفي بذور عباد الشمس إلى العصائر أو أطباق الإفطار أو تناولي حفنة منها قبل التمرين أو بعده.

9. الشوفان

الصورة من موقع AdobeStock

الشوفان من الأطعمة الشائعة لفقدان الوزن؛ فهو مصدر كبير للألياف الغذائية وأحماض أوميغا 3 الدهنية. يمكن أن يساعدك تناول دقيق الشوفان بانتظام على فقدان الدهون الزائدة، مما يساعد بدوره على التخلص من مرض الكبد الدهني غير الكحولي .

يمكنك أيضًا تحضير الشوفان النباتي مع الجزر والبروكلي والفطر وتناوله على الغداء أو العشاء.

10. البروكلي

البروكلي غني بمضادات الأكسدة، ويساعد تناوله بشكل منتظم في تقليل دهون الجسم وطرد السموم وخفض الدهون الثلاثية.

الصورة من موقع AdobeStock

نموذج لخطة النظام الغذائي للكبد الدهني

الصباح الباكر

6:00 - 7:00 صباحًا

1 كوب ماء دافئ مع عصير نصف ليمونة + 1 فص ثوم

إفطار

6:45 - 7:45 صباحًا

أفوكادو على شريحة واحدة من الخبز المحمص + 1 كوب قهوة سوداء / شاي أخضر

منتصف الصباح

10:30 صباحا

1 موزة

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غداء

12:30 - 1:00 مساءً

سلطة التوفو المشوية + 1 كوب ماء جوز الهند

وجبة خفيفة

(03:00)

1 كوب شاي أخضر + 12 كوب مغلي بنجال جرام

عشاء

6:30 مساء

سلمون مسلوق وخضار مشوية

ملاحظة من "الجميلة" : يجب استشارة الطبيب أو المختص قبل تطبيق هذه النصائح

المصدر : موقع stylecraze