مشروب لتخسيس الوزن وزيادة معدل الحرق

بيروت - نادين محمد - تراكم الدهون في الجسم وخاصة في منطقتي البطن والأرداف، مشكلة شائعة بين السيدات والفتيات، ولعلاج هذه المشكلة ينبغي اتباع نظام غدائي صحي، كنوع من أسلوب الحياة وليس ريجيماً لفترة معينة من الوقت، من خلال الابتعاد عن المشروبات الضارة، مثل: المياه الغازية، والابتعاد عن تناول الرقائق والبطاطس التي تباع في الأسواق، مع اعتماد مشروب حارق للدهون يمكن تناوله مرتين يومياً، وسوف نتحدث عن فوائد الكركم وطريقة إعداد مشروب حارق للدهون العنيدة المتراكمة في الجسم؛ للحصول على الجسم المثالي، وتحسين الحالة المزاجية للمرأة.



طريقة إعداد مشروب الكركم والشاي الأخضر، لإنقاص الوزن وزيادة معدل الحرق:

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ملعقة صغيرة من الكركم.

ملعقة صغيرة من الشاي الأخضر.

عصير نصف ليمونة.

ملعقة صغيرة من القرفة.

كوب ماء مغلي.



طريقة تحضير مشروب الكركم والقرفة.



قومى بتقليب المكونات السابقة عدا الماء المغلي.

أضيفي المكونات إلى كوب الماء المغلي، واتركيها ١٠ دقائق حتى تمتزج جيداً.

تناولي المشروب مرتين يومياً.

يراعى الاهتمام بنوعية الطعام، والابتعاد عن تناول الوجبات السريعة والأطعمة الغنية بالدهون، والاعتماد على الوجبات الصحية والفواكه والخضروات، وستلاحظين الفرق في وقت قياسي.



يعطي الكركم الشعور بالشبع، وفقد الشهية.

يساعد الكركم على زيادة معدل حرق الدهون.

يعمل الكركم على طرد السموم والبكتيريا المؤذية من الجسم.

يحتوي الكركم على سعرات حرارية قليلة جداً.

يعالج الكركم سوء الهضم وأمراض القولون.

يساعد الكركم على تفتيت الدهون المخزنة في البطن والمسببة للكرش.

ملاحظة من الجميلة: يستحسن استشارة اختصاصي قبل تطبيق أي من الوصفات.

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