مشروب سحري لقوام جذاب خالٍ من الترهلات

بيروت - نادين محمد - تحلم كل امرأة بقوام جذاب أكثر أنوثة خالٍ من الترهلات والسمنة الزائدة في منطقتي البطن والأرداف، ولتحقيق ذلك الحلم، عليك اعتماد مشروب الثوم والعسل، والذي نقدمه إليك من خلال السطور القادمة، مع ضرورة الابتعاد عن تناول الأطعمة الغنية بالدهون، أو التقليل منها قدر المستطاع، والاعتماد على المياه بتناول ٨ أكواب منه يوميًا.

مشروب لإنقاص الوزن والتمتع بقوام جذاب

الثوم للقضاء على ترهلات الجلد



المكونات:

5 فصوص من الثوم.

ملعقة صغيرة عسل.

ملعقة كبيرة عصير الليمون.

كوب ماء مغلي.

طريقة التحضير والاستخدام:

تفرم فصوص الثوم إلى قطع صغيرة وتوضع في الماء الساخن، وتركه لمدة 10 دقائق.

يصفى الثوم من الماء، ويضاف إلى الماء العسل والليمون.

يشرب يوميًا قبل الإفطار بحوالي 15 دقيقة لا أقل.

يكرر تناول المشروب مرة واحدة يوميًا لمدة شهر، وسوف تلاحظين إنقاص الوزن والحصول على جسم رشيق.





لبان الدكر للتخلص من الكرش



منقوع لبان الدكر لنحت الجسم وبدون تعب

المكونات:

2 ملعقة كبيرة لبان الدكر.

كوب ماء مغلي.

طريقة الاستخدام:

يوضع لبان الدكر المطحون مع الماء ويرج جيدًا حتى يصبح لونه أبيض.

يضاف عليه كوب ماء مغلي آخر، ويرج مرة أخرى، ثم يترك لمدة 24 ساعة.

يوضع في وعاء محكم الغلق، وقبل كل وجبة يصفى ويشرب نصف كوب منه مرة واحدة يوميًا قبل الغداء.

ملاحظة من الجميلة: يستحسن استشارة اختصاصي قبل تطبيق أي من الوصفات.

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