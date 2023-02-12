شكرا لقرائتكم خبر عن المكياج "المفرط" أرض خصبة للبكتيريا ويعطل ميكروبيوم البشرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يمكن أن يكون "التورم" و"الحرقان" و"التقشر" على الجلد علامات على التهاب الجلد "الحاد"، كون صناعة مستحضرات التجميل فى المملكة المتحدة ضخمة، وتدر مليارات الجنيهات كل عام، فكثير من الناس يستخدمون المنتجات كوسيلة لحماية وتغذية وتحسين بشرتهم، ومع ذلك حذر أحد الخبراء من أن بعض المنتجات يمكن أن تأتى بمخاطرخفية، وفقا لما ذكره موقع Daily Express.

وقالت ديانى أكيرز Diane Ackers ، خبيرة التجميل، إن "المواد الكيميائية، وواقيات الشمس المضافة وبعض المكونات أو المواد الحافظة، قد تتسبب فى تفاعل بشرتك عن طريق تعطيل الميكروبيوم "الدرع الواقى غير المرئي للجلد الذى يحمينا من هجوم العوامل الممرضة اليومية".

وأوضحت أن كل هذه التفاعلات يمكن أن تندرج تحت حالة التهاب الجلد التماسي المهيج أو التهاب الجلد التماسي التحسسي، أو البثور الناتجة عن مستحضرات التجميل "حب الشباب"، محذرة على وجه التحديد من الإفراط فى استخدام الماكياج .

وأشارت إلى أن كثيرًا ما نرى مشاكل فى البشرة ناتجة عن الإفراط فى استخدام الماكياج، أو عادات التنظيف السيئة أو استخدام المكياج غير المناسب لنوع بشرة معين".

وأضافت خبيرة التجميل، أنه على سبيل المثال أخذ كريم أساس يعتمد على الزيت كمثال على نوع البشرة الدهنية بدلاً من نوع البشرة الجافة، مرطب للغاية، لا يتناسب بشكل جيد مع الجلد الذي ينتج دهونًا طبيعية زائدة، وينتهي بك الأمر بطبقات من الزيت والأوساخ – ليمثل أرض مثالية لتكاثر البكتيريا.

وأشارت إلى أنه على العكس فإن كريم الأساس غير اللامع على بشرة شديدة الجفاف يمكن ببساطة أن يجفف أنسجة الجلد بشكل أكبر، ما يسبب الجفاف المفرط والخطوط الدقيقة، وفى النهاية شيخوخة أسرع للجلد إذا لم يتم علاجها.

يجب الحذر من الأعراض...

وشاركت السيدة أكيرز بعض العلامات التحذيرية لالتهاب أو تهيج الجلد، موضحة أن التهاب الجلد التماسي المهيج هو أكثر أنواع التهاب الجلد شيوعًا، مع ظهور علامات تهيج مثل الاحمرار والطفح الجلدي والوخز أو الحكة في الجلد، مضيفة، إنه في الحالات الأكثر شدة من التهاب الجلد التماسي التحسسي يمكن أن يكون لها تأثيرات مشابهة لتأثيرات التهاب الجلد التماسي المهيج، ولكن أيضًا التورم، والإحساس بالحرقان، وتقشر الجلد، والتى قد تتساقط بعد مرور الوقت.

وأوضحت أن البثور الصغيرة، والمسام المسدودة بشدة، وظهور الرؤوس السوداء، يرتبط عادةً بالبثور الناتجة عن مستحضرات التجميل (حب الشباب).

ماذا تفعل إذا كنت تعانى من التهاب الجلد؟

نصحت السيدة أكيرز، "أولاً وقبل كل شيء، توقف عن استخدام المنتجات، فكلما طالت مدة استخدامك للمكياج، زادت حدة حالة الجلد، مضيفة، اطلب المشورة الطبية من طبيبك العام أو الصيدلي أو طبيب الأمراض الجلدية الذي من المحتمل أن يوصي بمزيج من الهيستامين والستيرويد، قد يوصون أيضًا باختبار الجلد لمحاولة اكتشاف سبب التوهج في المقام الأول، حتى تعرف ما هي المكونات التجميلية التي تحتاج إلى تجنبها في المستقبل.

حافظ على بشرتك نظيفة ورطبة...

إن تقوية الميكروبيوم الطبيعي لبشرتك، مع العناية الرائعة بالبشرة، هي إحدى الطرق لبناء مرونة الجلد وإعادة توازن الميكروبيوم.

تساعد البروبيوتيك أيضًا على تجديد السيراميد الطبيعي والأحماض الدهنية الأساسية وترطيب أنسجة الجلد، مضيفة، إن الوصفة الطبية الخاصة بك ستهتم بالأعراض والآثار الجانبية، ولكن البروبيوتيك سيعيد توازن صحة الجلد ويساعد على الإصلاح.